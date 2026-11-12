«Экстази» на 9 млн гривен: задержан мужчина по подозрению в масштабном сбыте психотропов

В Бурштыне задержали жителя Житомирской области, которого разыскивали по делу об убийстве. По версии следствия, скрываясь от суда, подозреваемый хранил психотропы для сбыта общей стоимостью примерно в 11 млн грн, в частности, почти 11 тысяч таблеток «экстази» на 9 млн грн.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и пресс-служба Нацполиции.

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«На Прикарпатье задержали 21-летнего жителя Житомирской области, которого разыскивали по обвинению в убийстве гражданина Франции. Скрываясь от суда в Бурштыне, он, по версии следствия, хранил в арендованной квартире и схроне крупную партию психотропов для сбыта. Их общая стоимость – около 11 млн грн», – говорится в сообщении.

Как отмечается, 7 ноября во время обыска правоохранители изъяли почти 11 тысяч таблеток MDMA весом более 1,1 кг, ориентировочной стоимостью 9 млн грн. Еще 4 кг амфетамина стоимостью около 2 млн грн нашли в схроне на окраине города.

По предварительным данным следствия, мужчина приобрел почти 11 тысяч таблеток экстази, расфасовал их в вакуумные пакеты и хранил для дальнейшего сбыта. Подозреваемый планировал забрать амфетамин и сбывать оба вида наркотических веществ через почтовый сервис.

В полиции уточнили, что фигурант заказывал психотропы через мессенджер и продавал по 500–1000 гривен за таблетку.

При этом задержанный также является обвиняемым в убийстве 66-летнего гражданина Франции, совершенном в сентябре 2023 года в Житомирской области. По версии следствия, причиной стал конфликт из-за невыплаченного вознаграждения за определенную услугу. Тогда 18-летний парень пришел в дом иностранца и нанес ему более десяти ножевых ударов, в результате чего потерпевший погиб.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 9 ноября суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, летом правоохранители разоблачили поставки в Украину кокаина в особо крупных размерах.

Как известно, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, которая подкупала высокопоставленных должностных лиц силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь транснационального наркокартеля «Химпром» обсуждал подкуп тогдашнего министра МВД Игоря Клименко.

На инфографике «Слово и дело», как менялось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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