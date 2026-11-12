Каллас назвала, сколько украинских детей незаконно вывезли в россию

Россия незаконно депортировала более 20,5 тысячи украинских детей с временно оккупированных территорий. По состоянию на ноябрь 2026 года вернуть домой удалось только 2790 из них.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время выступления в Европейском парламенте.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

По словам Каллас, россия организовала системную кампанию по уничтожению украинской национальной идентичности детей на оккупированных территориях. В частности, оккупанты создали механизм их незаконного усыновления и идеологического влияния. Благодаря этому более 20 тысяч украинских детей принудительно оказались в россии.

«То, как обращаются с украинскими детьми на протяжении последних четырех лет, является самым ярким примером полного пренебрежения России к человеческой жизни», – подчеркнула Каллас.

Она также отметила, что Евросоюз ввел санкции против людей и организаций, причастных к депортации украинских детей. В санкционный список попал, в частности, северокорейский лагерь «Сондовон», где обнаружили депортированных украинских детей.

Кроме того, ЕС выделил почти 30 млн евро гуманитарной помощи для поддержки украинских детей.

Напомним, ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что российские власти в своих официальных документах признали факт депортации 744 тысяч украинских детей с ТОТ. В то же время на тот момент украинской стороне удалось верифицировать и установить местонахождение почти 19,5 тысячи детей.

По состоянию на июль 2026 года в Украину удалось вернуть 2358 детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях или в рф.

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