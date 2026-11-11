Зеленский считает, что мужчины мобилизационного возраста должны вернуться из-за границы в Украину

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что военнообязанные мужчины, которые покинули Украину в связи с полномасштабным российским вторжение, должны вернуться в страну.

Заявление на эту тему прозвучало во время общения Зеленского с журналистами в Дублине.

21 августа 2026, 09:58 Какие страны первыми ограничили предоставление временной защиты военнообязанным украинцам Временная защита для украинцев в ЕС после 5 августа 2026 года. На инфографике – в каких странах отменили регистрацию временной защиты для военнообязанных украинцев.

Журналист спросил, хотел бы президент, чтобы Ирландия и другие страны ЕС отправили обратно в Украину граждан, которые не смогли подтвердить выполнение своих воинских обязанностей.

«Конечно, я хотел бы, чтобы люди, которые, знаете, действительно сбежали из Украины, уехали из Украины, и если они мобилизационного возраста, я конечно, они должны быть в Украине и конечно, мы хотели бы очень, чтобы они вернулись», – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что это очень сложный вопрос, поскольку «существует много разных обстоятельств, почему люди выехали».

Напомним, в июле Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года и одновременно ограничил ее для граждан призывного возраста, не исполняющих свои воинские обязанности в Украине.

Еврокоммисар по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера ранее заявлял, что иименно чиновники из Украины просили лидеров ЕС внести подобные изменения в документ, касающиеся ограничения защиты мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

Также сообщалось, что Венгрия не намерена применять эти обновленные нормы ЕС в полном объеме. Будапешт планирует и дальше сохранять временную защиту для граждан Украины, в том числе и для военнообязанных.

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