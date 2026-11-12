США попросили россию подготовить новый план безопасности Европы – Axios

США предложили россии подготовить новые предложения относительно будущего соглашения о безопасности в Европе. Вашингтон ожидает, что Москва не только изложит собственные требования, но и предложит конкретные шаги для снижения напряженности и гарантирования безопасности европейских стран.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

9 ноября 2026, 17:46 Европа за дверью большой сделки: кто будет определять правила безопасности после войны в Украине В Абу-Даби могут решать не только судьбу войны в Украине, но и будущее европейской безопасности. Европейцы хотят присоединиться к переговорам, но их влияние под вопросом. Не станет ли «архитектура безопасности» возвращением к ультиматумам кремля 2021 года?

США предложили россии подготовить документ с ее требованиями по безопасности. В то же время Москва должна объяснить, что готова сделать для снижения напряженности и как может убедить Европу, что не планирует новых нападений.

Издание напоминает, что россия годами требовала от НАТО отказаться от расширения и сократить военное присутствие в Восточной Европе. Ранее США отвергали предложения рф по безопасности в Европе, однако администрация Дональда Трампа теперь допускает возможность определенных договоренностей в рамках более широкого соглашения о завершении войны в Украине.

В четверг, 12 ноября, спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф должны встретиться с владимиром путиным в Москве. Они планируют обсудить новое соглашение о безопасности Европы и участие европейских стран в мирных переговорах.

В свою очередь россия пока выступает против участия европейских представителей в переговорах, хотя и заявляет о заинтересованности в более широком соглашении о безопасности.

Администрация Трампа хочет одновременно обсуждать завершение войны в Украине и будущую систему безопасности Европы. Однако окончательные решения относительно новой системы безопасности должны быть приняты только после завершения войны.

По данным Axios, Вашингтон заверил союзников, что не будет заключать соглашение с Москвой без согласия Украины и Европы. Также США не планируют предоставлять россии право вето на решения по европейской безопасности.

Вопрос будущей системы безопасности должен стать одной из главных тем саммита европейских лидеров в Дублине, поскольку многие европейские дипломаты ставят под сомнение возможность такой договоренности с рф.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп объявил о намерении заключить «масштабную сделку» по завершению войны в Украине, которая также будет решать вопросы безопасности всей Европы. Для этого американская сторона предлагает вести переговоры о будущей безопасности континента параллельно с мирным урегулированием.

Однако, по данным Politico, европейские страны скептически оценили такую идею. В Европе предостерегают, что создание новой системы безопасности с участием рф может усилить позиции Кремля и отдвинуть европейские государства от принятия решений. Поэтому чиновники ЕС настаивают: сначала нужно достичь перемирия в Украине, и только потом договариваться с Москвой о безопасности континента.

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