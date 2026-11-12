В ТЦК напомнили, когда учеба в университете не дает права на отсрочку от мобилизации

Национальная безопасность
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В ТЦК объяснили, кому из украинских студентов не предоставляют отсрочку от мобилизации из-за учебы и кого могут призвать на службу.
фото getty images

Не все студенты имеют право на отсрочку от мобилизации из-за учебы. В частности, ее не предоставляют тем, кто получает образование по заочной или вечерней форме. Таких студентов могут призвать на военную службу на общих основаниях.

Об этом напомнили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Отсрочка для студентов будет работать по-новому: что изменится с 1 сентябряС 1 сентября отсрочку для студентов и аспирантов будут предоставлять максимум на один семестр. Данные автоматически будут проверять через государственные реестры.

Согласно законодательству, право на отсрочку имеют студенты профессиональных, профессионально-технических и высших учебных заведений, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие уровень образования выше предыдущего.

Также отсрочку могут получить аспиранты, докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

В то же время самого факта обучения недостаточно для получения отсрочки. Ее не предоставляют:

  • студентам заочной формы обучения;
  • студентам вечерней формы;
  • тем, кто получает образование того же или более низкого уровня, чем уже имеет, не соблюдая установленную законом последовательность.

Например, если человек уже имеет диплом бакалавра и поступил на заочную магистратуру, учеба не дает ему права на отсрочку.

В ТЦК подчеркивают, что отсутствие отсрочки из-за учебы не означает автоматической мобилизации. Человек может иметь другие законные основания для отсрочки, в частности по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Напомним, отсрочка от мобилизации является временным освобождением от призыва, которое предоставляется исключительно в предусмотренных законом случаях. Ранее в Силах обороны разъяснили основные основания, перечень документов и порядок ее оформления в 2026 году.

В частности, с 1 сентября 2026 года изменились правила для получателей образования: отсрочку студентам и аспирантам будут предоставлять сроком на один семестр, а право на нее будет автоматически проверяться по данным государственных реестров.

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ТЦК Отсрочка от мобилизации
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