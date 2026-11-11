Рада со второй попытки приняла за основу законопроект о реформе прокуратуры

Верховная Рада 11 ноября со второй попытки приняла за основу законопроект № 16144 о реформе прокуратуры.

За законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования организационных основ деятельности органов прокуратуры, обеспечения институциональной независимости органов прокурорского самоуправления и органа, осуществляющего дисциплинарное производство» проголосовали 236 народных депутатов, информирует пресс-служба парламента.

Этот документ определяет правила оценивания работы прокуроров и отбора кандидатов на административные должности, а также предусматривает превращение Совета прокуроров Украины в независимый орган самоуправления.

18 сентября 2026, 17:33 Не влиять, а улучшать: что обещала власть и оппозиция про НАБУ, САП и Офис Генпрокурора Президент Зеленский обещал не влиять на работу НАБУ, а нардепы – перезагрузить САП и Генпрокуратуру. «Слово и дело» разобрало главные обещания политиков об этих госорганах.

Кроме того, предлагается уточнить основания дисциплинарной ответственности и расширить перечень взысканий.

В частности, проектом предлагаются следующие изменения в Закон Украины «О прокуратуре»:

усовершенствовать дисциплинарные процедуры и организационное обеспечение деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

расширить перечень видов дисциплинарных взысканий;

предоставить определение дисциплинарного проступка и уточнить основания привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности с целью устранения правовой неопределенности в формулировках;

определить на законодательном уровне содержание дисциплинарной жалобы и уточнить основания для отказа в открытии дисциплинарного производства.

Кроме того, в связи с предложенными изменениями в Закон Украины «О прокуратуре» законопроектом предусматривается внесение соответствующих изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины и законы Украины «О предотвращении коррупции», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и «О государственной службе».

В то же время накануне глава ОО «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин раскритиковал законопроект №16144, поскольку, по его мнению, документ не предусматривает механизмов независимого очищения системы.

По словам Шабунина, предложенные изменения оставляют кадровые отборы под контролем самих прокуроров и не устраняют существующих проблем.

«Этот законопроект делает хуже: вместо того чтобы очистить систему, он бетонирует в ней, например, прокурорских подонков Кравченко», – добавил Шабунин.

Напомним, «Слово и дело» недавно разобрало обещания нынешних членов правительства, нардепов и президента о НАБУ, САП и Генпрокуратуре.

Кроме этого, журналисты «Слово и дело» проанализировали, какие обещания относительно наказания за коррупцию давали украинские политики и нардепы, какие из них выполнили, а какие – провалили.

Также «Слово и дело» подсчитало, сколько дел ежегодно открывает и передает в суд НАБУ.

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