Искать опору в Европе, а не спорить с Трампом: что украинцы советуют президенту

Больше половины украинцев (51,5%) считает, что президент Владимир Зеленский в случае несогласия с действиями администрации Дональда Трампа должен искать опору в Европе и меньше учитывать Вашингтон или открыто и публично критиковать политику США.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Таким образом, в целом 51,5% респондентов выступают за активное противодействие или диверсификацию партнерств.

В то же время 23% настаивают на открытой и публичной критике, поскольку «молчание воспринимают как слабость».

Зато более осторожную линию поведения поддерживают суммарно 28,5% опрошенных: 20,5% считают необходимым избегать любых конфликтов из-за критической зависимости от оружия и разведданных США, а 8% предлагают выражать несогласие исключительно непублично (за закрытыми дверями).

Каждый пятый респондент (20%) сомневается с определением оптимальной дипломатической стратегии.

Также социологи отмечают, что старшие возрастные группы, киевляне и опрошенные из Центра чаще высказываются за переориентацию на Европу.

А на Юге и среди молодежи чаще ориентируют руководство государства на избежание любых конфликтов с Вашингтоном или на выражение несогласия исключительно в непубличном формате.

Половые особенности

Мужчины относительно чаще женщин считают необходимым избегать любых конфликтов со США (23% против 19% среди женщин), а также вдвое чаще выбирают непубличное выражение несогласия за закрытыми дверями (11% против 5% среди женщин при 8% в целом). В то же время почти каждая четвертая женщина затрудняется с ответом (23% против 17% среди мужчин).

Возрастные различия

Молодежь (18–29 лет) значительно реже других возрастных категорий поддерживает стратегию поиска опоры в Европе (17% против 28,5% в целом), но при этом чаще всего выбирает как избежание любых конфликтов (26% против 20,5% в целом), так и непубличное несогласие за закрытыми дверями (13% против 8% в целом).

В группе 30–44 года зафиксирован наивысший уровень неопределенности (25% против 20% в целом).

Респонденты в возрасте 45–54 года и 55 лет и старше чаще всего ожидают от президента переориентации на Европу (по 33% против 28,5% в целом), причем в группе 45–54 года также фиксируется наивысший запрос на открытую и публичную критику Вашингтона со стороны руководства государства (27% против 23% в целом).

Региональная специфика

Юг демонстрирует существенно более высокую ориентацию на избежание любых конфликтов со США из-за зависимости от поставок оружия и разведки (29% против 20,5% в целом), в то же время здесь ниже доли желающих искать опору в Европе (23% против 28,5% в целом) и прибегать к открытой критике (19% против 23% в целом).

Север характеризуется повышенным уровнем неопределенности – доля тех, кому трудно ответить, составляет 26% против 20% в целом, а также меньшей долей сторонников избежания конфликтов (16% против 20,5% в целом).

Киев и Центр выделяются повышенной приверженностью к европейскому вектору – поиск опоры в Европе поддерживают 33% в Киеве и 32% в Центре (против 28,5% в целом), в то же время в Киеве зафиксирован минимальный уровень колебаний (12% против 20% в целом).

Восток отличается более высокой поддержкой как непубличного отстаивания позиции за закрытыми дверями (12% против 8% в целом), так и открытой критики (27% против 23% в целом).

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Третья часть посвящена отношениям Украины со США, ударам по российским НПЗ и доверию к международным лидерам.

В частности, социологи выяснили, что почти треть украинцев (31%) категорически выступают против какого-либо моратория на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, считая их главным рычагом давления на Россию. В то же время в целом 71,5% опрошенных не поддерживают безусловного прекращения атак на российские НПЗ.

Кроме этого стало известно, что Украина отклонила новое предложение администрации президента США Дональда Трампа по изменению административных границ, которая должна была помочь разблокировать мирные переговоры с россией. Американский план предусматривал возможность формального признания москвой контроля над Донбассом без передачи россии городов, остающихся под контролем Киева.

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