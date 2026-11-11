Трамп оказался на последнем месте в рейтинге доверия украинцев, ниже Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге доверия украинцев к международным лидерам в октябре 2026 года. Ему не доверяют 78% опрошенных, тогда как уровень доверия составляет всего 7%. По среднему баллу доверия американский президент оказался даже ниже лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По результатам опроса, Дональд Трамп имеет один из самых низких уровней доверия среди всех международных лидеров – всего 7%. Аналогичный показатель зафиксировали у лидера Китая Си Цзиньпина.

В то же время рейтинг доверия возглавляет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с суммарным показателем 56%, в частности 20% украинцев полностью ей доверяют.

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует уровень суммарного доверия 55%, премьер-министр Италии Джорджа Мелони – 49%, канцлер Германии Фридрих Мерц – 48%, а британский политик Эндрю Бернем – 41%.

Премьер-министру Польши Дональду Туску доверяют 35% украинцев. Значительно более низкие показатели имеют венгерский политик Петер Мадьяр (19%) и президент Польши Кароль Навроцкий (13,5%).

По сравнению с сентябрем большинство международных лидеров сохранили стабильные показатели доверия или продемонстрировали незначительный рост. В частности, у Джорджи Мелони уровень доверия вырос с 47% до 49%, у Петера Мадьяра – с 17% до 19%, а у Эммануэля Макрона – с 54,5% до 55%.

Дональд Трамп возглавил рейтинг недоверия среди украинцев с показателем 78%. В частности, 59% опрошенных заявили, что совсем не доверяют американскому президенту.

Второй самый высокий уровень недоверия зафиксировали у Си Цзиньпина – 69%, в частности 47% украинцев совсем ему не доверяют. Таким образом, недоверие к Трампу на 9 процентных пунктов выше, чем к китайскому лидеру.

В группу лидеров с выраженным негативным балансом также вошли Кароль Навроцкий с показателем недоверия 59% и Петер Мадьяр – 50,5%.

По сравнению с сентябрем суммарный уровень недоверия к Трампу немного снизился – с 80% до 78%. Однако доля украинцев, которые совсем не доверяют президенту США, наоборот, выросла с 54% до 59%.

В то же время недоверие к Си Цзиньпину сократилось с 74% до 69%. Это произошло за счет увеличения доли респондентов, сомневающихся с оценкой, – с 15% до 18,5%.

Снижение недоверия также зафиксировали у Дональда Туска – с 42% до 35%, Петера Мадьяра – с 57% до 50,5%, Кароля Навроцкого – с 65% до 59% и Фридриха Мерца – с 29% до 23%.

По среднему арифметическому баллу доверия среди респондентов, определившихся с оценкой, по шкале от 1 до 4 баллов, где 1 – «совсем не доверяю», а 4 – «полностью доверяю», Дональд Трамп также оказался на последнем месте среди всех международных лидеров.

Его средний балл в октябре составил всего 1,40 против 1,50 в сентябре. Таким образом, показатель доверия к американскому президенту снизился на 0,10 балла.

Предпоследнюю позицию занял Си Цзиньпин со средней оценкой 1,49 балла, которая осталась неизменной по сравнению с сентябрем. Выше расположились Кароль Навроцкий (1,75 балла), Петер Мадьяр (1,96) и Дональд Туск (2,37).

В то же время рейтинг возглавила Урсула фон дер Ляйен со средним баллом 2,79, что на 0,10 балла больше, чем в сентябре. Второе место заняла Джорджа Мелони с оценкой 2,72 балла (+0,17).

Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Эндрю Бернем получили одинаковую среднюю оценку – 2,66 балла. По сравнению с сентябрем их показатели выросли на 0,06, 0,12 и 0,14 балла соответственно.

В целом в октябре большинство международных лидеров продемонстрировали позитивную динамику средних баллов доверия. Наибольший рост зафиксировали у Джорджи Мелони и Эндрю Бернема.

В то же время Дональд Трамп стал единственным международным лидером с ощутимым снижением среднего балла доверия, сохранив последнюю позицию в рейтинге.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Третья часть посвящена отношениям Украины со США, ударам по российским НПЗ и доверию к международным лидерам.

А из наших прошлых исследований стало известно, что в августе уровень недоверия украинцев к президенту США Дональду Трампу вырос до 75%, что на 5 процентных пунктов больше, чем месяцем ранее. В то же время суммарное доверие к нему снизилось до 10%.

В то же время в июле президент США существенно «смягчил» свой антирейтинг. Суммарное недоверие к лидеру Америки ощутимо сократилось – на 7,5% (с 77,5% в июне до 70% в июле). В то же время суммарное доверие показало определенный рост на +4% (с 10% в июне до 14% в июле).

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