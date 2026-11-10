Каждый пятый респондент теперь считает выход с территорий приемлемой ценой немедленного мира

В октябре мнения респондентов относительно приемлемости потери подконтрольных территорий как условия перемирия ради немедленного прекращения огня разделились ровно пополам. В то же время каждый пятый опрошенный (19%) считает такой вариант вполне приемлемым ради скорейшего окончания войны.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Так, в октябре в Украине социологи зафиксировали абсолютный паритет между сторонниками и противниками уступок по территориям. Структура взглядов респондентов в октябре 2026 года выглядит следующим образом:

Неприемлемо суммарно составляет 45%, из которых «скорее неприемлемо» (29%) – наиболее распространенная позиция, обоснованная предостережением по поводу поощрения агрессора к новым нападениям; «категорически неприемлемо» (16%) – позиция сторонников продолжения войны как минимум до восстановления границ 2022 года.

Приемлемо при разных условиях суммарно составляет 45%, из которых «вполне приемлемо ради скорейшего окончания войны» (19%) – доля сторонников безусловного прекращения огня, демонстрирующая определенный рост в октябре; «приемлемо как вынужденное замораживание» (19%) – компромиссный вариант, предусматривающий временный характер решений без официального отказа от территорий (показатель вернулся к уровню показателей весенних волн); «приемлемо только при условии членства в НАТО и ЕС» (7%) – наименее представленная компромиссная альтернатива.

Доля респондентов без сформированной позиции (затрудняюсь ответить) составляет 10%.

Динамика за восемь волн наблюдений (март–октябрь 2026 года) свидетельствует о заметном структурном сдвиге внутри лагеря сторонников компромисса.

После летнего пика вынужденного «замораживания» (25% в августе) в октябре зафиксирован спад интереса к этой опции до 19% на фоне роста доли готовых к безусловному прекращению огня (с 15,5% до 19%).

В то же время суммарная доля противников уступок несколько снизилась (до 45% с 49,5% в сентябре), а доля тех, кто допускает компромиссы, выросла до 45% (с 43,5%), что впервые за восемь волн зафиксировало полный паритет между двумя лагерями. Поскольку изменения отдельных показателей находятся на грани статистической погрешности, общая картина характеризуется сохранением баланса мнений с тенденцией к росту прагматизма среди сторонников скорейшего мира даже при условии потери подконтрольных территорий.

Анализ данных за восемь волн наблюдений (март – октябрь 2026 года) свидетельствует о дальнейшем укреплении тренда на прагматизацию общественных предпочтений.

«Замораживание» конфликта с гарантиями безопасности (34%) – вариант прекращения боевых действий по фактической линии фронта (без официального отказа от территорий, но с гарантиями от Запада) закрепил абсолютное лидерство, достигнув пикового значения (34% против 32% в сентябре и 26,5% в июле). Отрыв от ближайших альтернатив вырос до 13,5%.

Возвращение к линии 23 февраля 2022 года (20,5%) – доля респондентов, считающих оптимальным возвращение к линии разграничения по состоянию до полномасштабного вторжения с последующим дипломатическим решением статуса Крыма и ОРДЛО, снизилась до минимальных 20,5% (против 24% в сентябре).

Полное освобождение к границам 1991 года (20,5%) – требование освобождения всех территорий к границам 1991 года перед началом любых переговоров продолжило снижение и достигло своего рекордно низкого показателя за все восемь волн (20,5% против 22% в сентябре и 26,5% в июле).

Прекращение огня на любых условиях (17%) – доля сторонников остановки боевых действий ради сохранения жизней несколько выросла после пяти месяцев стабильности (17% в октябре против 15% в сентябре).

«Затрудняюсь ответить» (8%) – доля респондентов без сформированной позиции остается в привычном диапазоне (8% против 7% в сентябре).

Также в октябре произошло расслоение между прагматическим консенсусом и другими сценариями. Вариант «замораживания» по линии фронта с западными гарантиями безопасности окончательно закрепился как безальтернативный лидер (34%). Зато сценарии возвращения к линиям 2022 года и границам 1991 года впервые сравнялись на минимальной отметке в 20,5% каждый, что свидетельствует о постепенном снижении доли тех, кто считает предусловием мира восстановление контроля над территориями в тех или иных пределах.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Вторая часть посвящена цене мира, референдуму по соглашению и готовности к службе.

В частности, социологи выяснили, что на Востоке Украины наибольшая доля граждан готова поддержать мирное соглашение с остановкой боевых действий по линии фронта, тогда как на Севере и Юге наблюдается наивысший уровень неопределенности.

Кроме этого стало известно, если бы референдум по мирному соглашению состоялся в ближайшее время, 54% украинцев готовы были бы проголосовать за договоренности, предусматривающие остановку боевых действий по линии фронта, сохранение украинского суверенитета над оккупированными территориями де-юре и получение гарантий безопасности от США и Европы.

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