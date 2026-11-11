Верховный суд передал Объединенной палате дело сумского судьи

Верховный суд передал на рассмотрение Объединенной палаты жалобы на приговор, которым к 7 годам лишения свободы приговорили судью Заречного районного суда Сум Николая Шершака за получение неправомерной выгоды.

Такое решение 3 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Шершака в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Поэтому сторона защиты подала кассационные жалобы и просила передать дело на рассмотрение Объединенной палаты.

«Ходатайство защитника осужденного (Шершака – ред.) удовлетворить частично. Передать уголовное производство по кассационным жалобам осужденного (Шершака – ред.), его защитников на приговор ВАКС от 18 сентября 2024 года и определение АП ВАКС от 14 января 2026 года в отношении (Шершака – ред.) на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда», – говорится в решении.

Напомним, 14 февраля 2020 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении Шершака. По данным следствия, судья высказал просьбу предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

В Заречный райсуд Сум поступил административный протокол о привлечении к ответственности Виталия Шутько за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После чего судья Шершак якобы попросил у Шутько деньги за непривлечение его к ответственности по этому административному делу, а также по аналогичному в отношении него, которое должно поступить в его суд из Голосеевского райсуда Киева.

По данным следствия, эти деньги были судьей получены. 1700 долларов детективы нашли в доме судьи Шершака, а еще 300 долларов во время его личного досмотра.

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