Украина впервые взяла в плен индонезийца, воевавшего на стороне россии

Украинские военные впервые взяли в плен гражданина Индонезии, воевавшего на стороне россии. Это произошло на фоне резкого роста количества индонезийцев, которых вербуют в российскую армию для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на украинский государственный проект «Хочу жить».

27 октября 2026, 11:00 Смерть в первом бою: на Донетчине погиб завербованный россией индонезиец Россияне завербовали бывшего таксиста из Индонезии, пообещав ему работу. После короткого обучения его отправили на фронт, где он погиб в первом бою.

По данным проекта, 49-летнего мужчину с острова Ява отправили в Запорожскую область для участия в российском штурме. Однако после атаки украинских беспилотников на его группу он смог добраться до территории, контролируемой Украиной, где его взяли в плен.

Как отмечается, только за первые девять месяцев 2026 года россия завербовала около 283 граждан Индонезии для участия в войне против Украины. Для сравнения, за предыдущие три года количество завербованных индонезийцев не превышало десяти.

Посольство россии в Джакарте не предоставило оперативного ответа на запрос журналистов относительно вербовки индонезийских граждан.

В то же время это не первый случай привлечения россией иностранных наемников к войне. В частности, в феврале разведывательные службы Кении сообщили, что более тысячи кенийцев заманили в российскую армию. Также все больше граждан африканских стран, в частности Кении, Уганды и Южно-Африканской Республики, а также других государств оказываются на фронте после вербовки российской стороной.

В начале ноября власти Индонезии призвали москву не допускать вербовки ее граждан в российскую армию. Это произошло после сообщений о гибели в октябре индонезийца, проходившего военную службу в россии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенгканг заявила, что Джакарта требует от российских властей принять все необходимые меры, чтобы индонезийцев не привлекали к военной службе или другой деятельности, связанной с армией рф. По ее словам, особое беспокойство вызывают методы вербовки, которые могут иметь признаки торговли людьми.

Через несколько дней полиция Индонезии сообщила о разоблачении сети торговли людьми, вербовавшей граждан страны через социальные сети и мессенджеры. Потенциальным кандидатам обещали высокооплачиваемую работу в сфере логистики, охраны границ и оборонного строительства. Однако после прибытия в россию их заставляли подписывать контракты на военную службу, а часть отправляли в зоны боевых действий.

Напомним, недавно в разведке сообщали, что россия вербует граждан Индонезии в свою армию, используя обещания высоких выплат, небоевых должностей и быстрого получения гражданства. В то же время после прибытия в рф иностранцев могут отправлять непосредственно на передовую.

А в конце октября стало известно, что гражданин Индонезии Тауфик Мухаммад, завербованный в российскую оккупационную армию, погиб во время первого боя в Донецкой области. Перед поездкой в россию он работал таксистом в Джакарте.

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