Две российские «Бандероли» нарушили воздушное пространство Молдовы

В среду, 11 ноября, во время массированной российской атаки на Украину две крылатые ракеты типа Бандероль (S8000) нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе ракеты пролетели над территорией страны и вернулись в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Молдовы.

По данным ведомства, национальная интегрированная система мониторинга зафиксировала вхождение двух крылатых ракет Бандероль (S8000) в воздушное пространство страны.

Первая ракета пересекла государственную границу в 06:04, двигаясь со стороны населенного пункта Яськи Одесской области Украины в направлении села Тудора Штефан-Водского района Молдовы. В 06:09 она покинула воздушное пространство страны и направилась в сторону Староказачьего Одесской области.

Вторая ракета пересекла границу в 06:06, двигаясь со стороны Лиманского Одесской области в направлении Первомайска на приднестровском участке. В 06:10 она покинула воздушное пространство Молдовы и направилась в сторону Раздельной Одесской области.

В Минобороны Молдовы отметили, что Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства в координации с соответствующими органами власти и международными партнерами.

Напомним, в субботу, 7 ноября, два объекта типа аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из них пересек границу со стороны украинской Винницы.

А в конце октября два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы на фоне массированной российской атаки на Украину.

Также сообщалось, что в Молдове 23 октября российский ударный дрон типа «Герань» упал в 100 метрах от жилых домов и энергетического объекта.

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