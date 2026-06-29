ВАКС оставил без изменений меру пресечения экс-главе ОП Ермаку

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы Офиса президента Андрея Ермака об отмене обязанности подозреваемого носить электронное средство контроля.

Об этом говорится в соответствующем решении ВАКС, принятом в понедельник, 29 июня.

20 мая 2026, 15:11 Ермак никому не нравится. Колонка Леонида Швеца С уважением украинского народа у Андрея Ермака не сложилось, и шанс что-то поменять остался в прошлом.

Как отмечается, сегодня следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы ОПУ об изменении меры пресечения. Обязанность ношения электронного браслета для Ермака не отменена.

Уточняется, что следственный судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

ВАКС напоминает, что ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн. Поскольку определенная сумма была внесена, подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако на него возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного браслета.

Ермака подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализации имущества, полученного преступным путем.

Следствие считает, что организованная группа, участником которой был экс-руководитель ОП, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Напомним, 19 мая стало известно, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. После внесения залога на Ермака возложен ряд процессуальных обязанностей.

Также сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева.

21 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что был готов внести около 10 млн гривен на собственный залог, однако не смог, так как сразу после судебного заседания он поехал в СИЗО.

В тот же день Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения Ермаку.

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