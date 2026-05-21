Не вносил, но был готов: Ермак назвал сумму, которую смог бы доложить от себя в качестве залога

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак был готов внести около 10 млн гривен на собственный залог, однако не смог, поскольку сразу после судебного заседания он уехал в СИЗО.

Об этом он заявил во время заседания Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишут hromadske и «Суспільне».

20 мая 2026, 15:11 Ермак никому не нравится. Колонка Леонида Швеца С уважением украинского народа у Андрея Ермака не сложилось, и шанс что-то поменять остался в прошлом.

В четверг, 21 мая, Ермак прибыл в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, где рассматривают апелляцию на избранную ему меру пресечения.

«Я был готов внести до 10 млн, но не имел физически такой возможности, поскольку сразу после заседания уехал в СИЗО», – отметил он.

Ермак также подчеркнул, что никогда не скрывался от органов досудебного расследования, а также выполнил все обязательства суда, в частности, ношение электронного браслета.

«На данный момент я выполнил все обязательства, которые на меня возложил суд... Я ношу электронный браслет. Я хотел бы также передать вашему вниманию подтверждение, что мною сданы все заграничные паспорта», – сказал экс-глава ОПУ.

Кроме этого, Ермак на судебном заседании утверждал, что подозрение ему лишь «основывается на версиях». По его словам, следствие не получило никаких доказательств его участия в строительстве в кооперативе «Династия». Также экс-руководитель ОП добавил, что сам факт строительства резиденций не содержит состава преступления.

Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу «Мидас».

После этого Высший антикоррупционный суд взял Ермака под стражу с альтернативой 140 млн грн залога. Уже 18 мая за экс-чиновника внесли полную сумму залога, он вышел из СИЗО.

Также журналистский проект «Схемы» сообщил, что родители Ермака летали в рф после того, как их сын стал помощником президента Владимира Зеленского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.