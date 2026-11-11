Украина хочет сохранять 800-тысячную армию как минимум 10 лет после завершения войны – AFP

Украина стремится получить финансовую поддержку от международных партнеров как минимум на 10 лет после завершения войны, чтобы содержать армию численностью 800 тысяч военнослужащих. Это должно обеспечить способность страны защититься от возможного нового нападения россии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

10 ноября 2026, 17:26 Переговоры в Абу-Даби: три причины, почему не стоит ждать прорыва Американская сторона до сих пор не понимает сущности российско-украинской войны и не способна достичь результата.

По словам собеседника агентства, Киев настаивает на долгосрочной финансовой поддержке украинской армии после завершения боевых действий. Речь идет о финансировании войска численностью 800 тысяч человек в течение как минимум десяти лет, чтобы Украина могла противостоять любой будущей российской агрессии.

Этот вопрос поднимается на фоне нового раунда мирных переговоров между Украиной, США и россией, которые начались 10 ноября в Абу-Даби.

Одной из главных тем переговоров стали гарантии безопасности для Украины и формирование новой архитектуры европейской безопасности после завершения войны.

Американский представитель Джаред Кушнер заявил, что США стремятся создать новую систему безопасности между Украиной, россией и Европой, которая могла бы обеспечить мир на десятилетия или даже столетия.

В то же время президент Владимир Зеленский положительно оценил изменения в подходе американских посредников к переговорам. По его словам, среди обсуждаемых вопросов были гуманитарные проблемы и гарантии безопасности.

Напомним, во вторник, 10 ноября, Украина и россия возобновили прямые переговоры после девятимесячного перерыва в переговорном процессе при посредничестве США.

Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Президент Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби «конструктивными и довольно содержательными» и отметил, что «главное – реально приблизить мир».

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