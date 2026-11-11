САП просит конфисковать активы инспектора Киевской таможни

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать квартиру главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Вишневое» Киевской таможни Юлии Дацюк стоимостью 7,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Прокурор САП по материалам ГБР и НАПК заявил иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Вишневое» Киевской таможни Ю. Дацюк. Иск мотивирован тем, что в 2023 году государственный инспектор приобрел квартиру в жилом комплексе в Киеве стоимостью 7,1 млн грн. Право собственности оформили на близкую родственницу, однако собранные доказательства свидетельствуют, что недвижимостью пользовался непосредственно инспектор таможни. В то же время анализ имущественного положения инспектора и членов семьи установил невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов», – информирует прокуратура.

Как известно, САП подала иск к экс-руководителю Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киева Александру Дыбову и его матери Елене. В нем прокурор просил конфисковать автомобиль Dodge Durango 2018 года и земельный участок площадью 0,12 га в садоводческом обществе «Гатное-2». Указанные активы мать экс-полицейского приобрела в течение 2022–2023 годов. Фактически эти активы использовал чиновник и его жена. Однако анализом доходов и расходов представителя власти, его близких лиц установлена невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов. К тому же, мать Дыбова проживает на оккупированной территории.

Напомним, САП подала иск к инспектору Нацполиции Харьковщины Заброде и его жене. Прокурор просил квартиру в Харькове площадью 127,5 квадратных метров в новостройке и автомобиль Lexus LX450D 2018 года выпуска на сумму 7,8 млн грн. Анализом их доходов и расходов установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных источников.

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