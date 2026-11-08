Вопрос импичмента главы Пентагона вынесут на обсуждение в Конгрессе США: назвали дату

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержал инициативу по импичменту министра обороны США Пита Хегсета. По его словам, соответствующую резолюцию могут обсудить уже 10 ноября.

Заявление политика цитирует Bloomberg.

5 ноября 2026, 16:30 Главе Пентагона Хегсету готовятся объявить импичмент – CNN Конгрессмен-республиканец Томас Масси хочет поставить на голосование импичмент министра обороны США Пита Хегсета уже на следующей неделе.

Джеффрис обвинил Хегсета в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности США. Кроме того, он заявил, что глава Пентагона способствовал разворачиванию войны против Ирана, которая привела к росту цен для американцев и, по его словам, сделала страну менее защищенной.

«Так называемый министр обороны злоупотреблял властью, подорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту дорогую и безрассудную войну в Иране», – сказал Джеффрис в эфире ABC.

Он также уточнил, что демократы в Палате представителей планируют обсудить резолюцию об импичменте Хегсету во вторник, 10 ноября. Это будет их первое собрание после промежуточных выборов в Конгресс.

Bloomberg также отмечает, что инициатива по импичменту Хегсета активизировалась после промежуточных выборов. Республиканец Томас Масси заявил, что повторно внесет соответствующую резолюцию в Палату представителей. Ранее он уже пытался добиться импичмента министра из-за войны с Ираном без согласования Конгресса.

В то же время Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета, поскольку доволен его работой.

Другой республиканец, конгрессмен Френч Хилл, отметил, что решение о замене главы Пентагона остается за президентом. По его словам, Трамп должен сменить министра, если тот ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. В то же время Хилл подчеркнул, что это не обязательно является основанием для импичмента.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов начал готовить импичмент министра обороны США Пита Хегсета еще до промежуточных выборов в США. Главу Пентагона обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев уже почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета для поставок ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS.

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