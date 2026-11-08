Вопрос импичмента главы Пентагона вынесут на обсуждение в Конгрессе США: назвали дату

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Лидер демократов Хаким Джеффрис поддержал импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. Резолюцию могут обсудить в Конгрессе США 10 ноября.
фото: Getty Images

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержал инициативу по импичменту министра обороны США Пита Хегсета. По его словам, соответствующую резолюцию могут обсудить уже 10 ноября.

Заявление политика цитирует Bloomberg.

Главе Пентагона Хегсету готовятся объявить импичмент – CNNКонгрессмен-республиканец Томас Масси хочет поставить на голосование импичмент министра обороны США Пита Хегсета уже на следующей неделе.

Джеффрис обвинил Хегсета в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности США. Кроме того, он заявил, что глава Пентагона способствовал разворачиванию войны против Ирана, которая привела к росту цен для американцев и, по его словам, сделала страну менее защищенной.

«Так называемый министр обороны злоупотреблял властью, подорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту дорогую и безрассудную войну в Иране», – сказал Джеффрис в эфире ABC.

Он также уточнил, что демократы в Палате представителей планируют обсудить резолюцию об импичменте Хегсету во вторник, 10 ноября. Это будет их первое собрание после промежуточных выборов в Конгресс.

Bloomberg также отмечает, что инициатива по импичменту Хегсета активизировалась после промежуточных выборов. Республиканец Томас Масси заявил, что повторно внесет соответствующую резолюцию в Палату представителей. Ранее он уже пытался добиться импичмента министра из-за войны с Ираном без согласования Конгресса.

В то же время Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета, поскольку доволен его работой.

Другой республиканец, конгрессмен Френч Хилл, отметил, что решение о замене главы Пентагона остается за президентом. По его словам, Трамп должен сменить министра, если тот ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. В то же время Хилл подчеркнул, что это не обязательно является основанием для импичмента.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов начал готовить импичмент министра обороны США Пита Хегсета еще до промежуточных выборов в США. Главу Пентагона обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев уже почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета для поставок ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS.

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США Пентагон Импичмент Пит Хегсет
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