Парламентарии 10 ноября поддержали за основу законопроект № 14327-д, необходимый для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Это позволит приблизить украинскую платежную систему к европейским стандартам, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

«Верховная Рада Украины приняла в I чтении (за основу) доработанный проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (реестр. №14327-д)», – говорится в сообщении.

9 ноября 2026, 12:37 71% респондентов ответили, что «знают или слышали» о законе, которого не существует 45% украинцев заявили, что знают о вымышленном законе о налогообложении переводов между картами. Еще 26% что-то о нем слышали.

За проголосовали 249 народных депутатов. Этот документ позволяет украинцам осуществлять международные переводы в евро быстрее, без лишних комиссий и по единым правилам для всех стран-участниц SEPA.

Также этот документ усиливает контроль за прозрачностью и добропорядочностью владельцев финучреждений.

После присоединения к SEPA:

переводы в евро будут осуществляться быстро и без лишних посредников;

комиссии будут составлять от 0 до 5 евро вместо нынешних значительно более высоких расходов;

средства будут поступать практически мгновенно;

украинские предприниматели получат полноценный доступ к европейскому платежному рынку.

Ожидается, что после присоединения к SEPA, в экономике Украины будет оставаться 70–100 млн евро ежегодно, которые сегодня тратятся на банковские комиссии.

Кроме того, реализация этого законопроекта является важным условием для получения Украиной значительной международной финансовой поддержки, в частности от Европейского Союза и Всемирного банка.

Отмечается, что законопроект предусматривает повышение пороговой суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу: сейчас – 400 тыс. грн, а после изменений – эквивалент более 10 тыс. евро (ориентировочно 550 тыс. грн).

В то же время для операций в сфере азартных игр порог не меняется и останется на уровне 55 тыс. гривен.

Реестр счетов и сейфов будет содержать исключительно базовую информацию. Он не будет включать данные об остатках средств, движениях по счетам или содержимом сейфов, что гарантирует сохранение банковской тайны в соответствии с законодательством.

После принятия парламентом законопроект вступит в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования, за исключением положений касательно: реестра счетов и сейфов и реестра бенефициарных владельцев трастов. Эти нормы начнут действовать не позднее вступления в силу Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз.

Напомним, накануне Парламент в первом чтении поддержал евроинтеграционный законопроект №15058-д по совершенствованию государственного регулирования в агропродовольственном секторе.

Кроме этого, Верховная Рада Украины утвердила важный евроинтеграционный закон. Он гармонизирует сферу аккредитации органов по оценке соответствия и систему технического регулирования с нормами ЕС.

Также Верховная Рада во вторник, 10 ноября, приняла закон, направленный на усиление ответственности за подкуп иностранных должностных лиц во время международных деловых операций.

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