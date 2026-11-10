Апелляция изменила наказание для адвоката со штрафа на лишение свободы

Право
Читати українською
Апелляционная инстанция ужесточила наказание для прикарпатского адвоката, которому назначили штраф.
фото: Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приговорила к 4,5 годам лишения свободы адвоката Руслана Фединяка, которого ранее оштрафовали на 93 500 грн без лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным адвоката Руслана Фединяка в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказание в виде штрафа размером 93 500 грн. Прокурор САП и защитник обвиняемого подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«10 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор адвокату Р. Фединяку, которого разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судье одного из районных судов Ивано-Франковской области. Так, приговором суда Р. Фединяк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 190 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, со штрафом 51 тыс. грн и конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», – информирует САП.

Определение АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении адвокату Руслану Фединяку. По версии следствия, адвокат пообещал гражданину за 1500 долларов решить вопрос с судьей о закрытии административного дела о совершении им правонарушения, предусмотренного ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в нетрезвом состоянии). Однако фактически намерения передавать денежные средства он не имел, а распорядился ими по своему усмотрению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Взятка Адвокат Ивано-Франковская обл Приговор Высший антикоррупционный суд
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаБолее половины ударов по заводам каучука в россии пришлись на последние три месяца
Россия атаковала критическую инфраструктуру Днепра: есть погибшие и раненые
ВАКС назначил к рассмотрению дело юриста Довбенко и экс-руководителя АРМА
Во время первого раунда переговоров в ОАЭ стороны договорились о крупном обмене пленными – СМИ
Апелляция изменила наказание для адвоката со штрафа на лишение свободы
Доверие к гарантиям Вашингтона упало до минимума – опрос
мнениеОперация «Карфаген»: какие изменения необходимы системе правоохранительных органов
Единая зона платежей в евро: Рада поддержала законопроект за основу
«Заменить оружие словами»: Зеленский назвал самый быстрый способ завершить войну с россией
В Болгарии на трассе столкнулись более 80 авто: 11 погибших и десятки пострадавших
Больше новостей