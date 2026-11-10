Апелляция изменила наказание для адвоката со штрафа на лишение свободы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приговорила к 4,5 годам лишения свободы адвоката Руслана Фединяка, которого ранее оштрафовали на 93 500 грн без лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным адвоката Руслана Фединяка в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказание в виде штрафа размером 93 500 грн. Прокурор САП и защитник обвиняемого подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«10 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС вынесла новый приговор адвокату Р. Фединяку, которого разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судье одного из районных судов Ивано-Франковской области. Так, приговором суда Р. Фединяк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 190 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, со штрафом 51 тыс. грн и конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», – информирует САП.

Определение АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении адвокату Руслану Фединяку. По версии следствия, адвокат пообещал гражданину за 1500 долларов решить вопрос с судьей о закрытии административного дела о совершении им правонарушения, предусмотренного ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в нетрезвом состоянии). Однако фактически намерения передавать денежные средства он не имел, а распорядился ими по своему усмотрению.

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