«Заменить оружие словами»: Зеленский назвал самый быстрый способ завершить войну с россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что самым быстрым способом завершения войны является прекращение огня по нынешней линии соприкосновения и переход к дипломатическим переговорам.

Об этом глава государства заявил в интервью DR Nyheder.

По словам Зеленского, Украина должна удерживать свои позиции, после чего стороны должны прекратить боевые действия и перейти к дипломатическому урегулированию.

«И здесь очень важно, что мы решили: останавливаемся там, где стоим, прекращаем огонь и переходим к дипломатическому треку. Это может продолжаться месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают погибать», – подчеркнул президент.

Он отметил, что прекращение огня также позволит замедлить темпы мобилизации и создаст условия для восстановления работы экономики.

«Диалог лучше оружия. Именно поэтому лучший способ завершить эту войну – заменить оружие на слова», – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент признал, что такой сценарий оставляет много нерешенных вопросов, в частности относительно линии разграничения, мандата мониторинговой миссии, демилитаризации, участия европейских партнеров и финансирования восстановления Украины. Однако, по его убеждению, именно прекращение огня должно стать первым шагом к завершению войны, а все сложные вопросы можно решать во время дальнейших переговоров.

Зеленский также заявил, что нежелание российского диктатора владимира путина согласиться на немедленное прекращение огня будет свидетельствовать о его намерении продолжать войну.

«Если путин не хочет прекращения огня и говорит: «Нет, я хочу долгий план с разными вопросами – сложными, чувствительными и не очень. И потом, когда мы подпишем этот долгий план, мы остановим войну», это просто означает, что он не хочет останавливать войну», – подытожил президент.

Напомним, украинская делегация во вторник, 10 ноября, начала работу в Объединенных Арабских Эмиратах, где запланированы встречи с представителями европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и США. После согласования позиций состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и россии.

Накануне член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров со США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, зато определенные надежды есть от второго раунда.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что одним из главных вопросов во время переговоров в Абу-Даби станет гуманитарное направление, в частности активизация обменов военнопленными.

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