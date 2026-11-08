В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электричества. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание от генераторов.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и ДТЭК.

По данным энергетической компании, ночью российские войска вновь массированно атаковали энергетическую инфраструктуру региона и повредили важные объекты.

Без электроснабжения остались потребители в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в Днепре. Всего речь идет о более чем 600 тысячах абонентов.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечивают электроэнергией с помощью генераторов. В ДТЭК отметили, что в первую очередь энергетики пытаются восстановить питание именно таких объектов.

Специалисты уже работают над возвращением электроснабжения потребителям. Однако повторные российские атаки усложняют восстановительные работы.

Александр Ганжа призвал жителей области, у которых есть электричество, экономно его использовать. По его словам, это поможет сохранить стабильность энергосистемы.

Напомним, российские войска в ночь на 5 ноября атаковали беспилотниками Днепр и Самар Днепропетровской области. В результате ударов три человека получили ранения, возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.

За минувшие сутки энергетические объекты Украины подверглись 18 поражениям в результате российских атак. На этом фоне Украина и Германия договорились о дополнительной поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.