Эрдоган поговорил с Трампом о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Среди тем переговоров были война россии против Украины, отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также напряженность между США и Ираном. Турция заверила, что продолжит участвовать в мирных усилиях.
Об этом сообщает Офис президента Турции.
Во время разговора Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий для завершения войны в Украине принесет положительные результаты. Он заверил, что Анкара продолжит содействовать этому процессу.
Турецкий президент также подчеркнул важность усиления взаимодействия как с Украиной, так и с россией.
Отдельно Эрдоган заявил, что противостояние между США и Ираном должно завершиться, а существующие разногласия необходимо урегулировать дипломатическим путем.
Кроме того, лидеры обсудили двустороннее сотрудничество. Эрдоган выразил уверенность, что отношения Турции и США будут и дальше углубляться, а также поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.
Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский в Стамбуле провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили возможное участие Анкары в переговорном процессе по завершению войны, а также пути обеспечения безопасного судоходства в Черном море.
После этого Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с главой Кремля владимиром путиным в Турции.
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