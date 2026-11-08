Эрдоган поговорил с Трампом о войне в Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Среди тем переговоров была война россии против Украины.
Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Среди тем переговоров были война россии против Украины, отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также напряженность между США и Ираном. Турция заверила, что продолжит участвовать в мирных усилиях.

Об этом сообщает Офис президента Турции.

Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат КиевуПолитологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

Во время разговора Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий для завершения войны в Украине принесет положительные результаты. Он заверил, что Анкара продолжит содействовать этому процессу.

Турецкий президент также подчеркнул важность усиления взаимодействия как с Украиной, так и с россией.

Отдельно Эрдоган заявил, что противостояние между США и Ираном должно завершиться, а существующие разногласия необходимо урегулировать дипломатическим путем.

Кроме того, лидеры обсудили двустороннее сотрудничество. Эрдоган выразил уверенность, что отношения Турции и США будут и дальше углубляться, а также поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.

Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский в Стамбуле провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили возможное участие Анкары в переговорном процессе по завершению войны, а также пути обеспечения безопасного судоходства в Черном море.

После этого Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с главой Кремля владимиром путиным в Турции.

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