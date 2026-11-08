Россия за неделю выпустила по Украине 115 ракет и почти 1900 авиабомб

За последнюю неделю россия выпустила по Украине 115 ракет разных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных беспилотников. Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить санкции против предприятий, производящих российское баллистическое оружие.

Об этом президент Украины написал в своих соцсетях.

По словам Зеленского, утром 8 ноября российские войска атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами, в результате которого погибли 55 человек. Под завалами еще могут оставаться люди.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Из-за этого более 600 тысяч жителей Днепра и области остались без электроснабжения. Сложной остается ситуация и в Харьковской области, а в ряде других регионов продолжаются отключения.

В Житомирской области после российского обстрела без отопления остались 140 многоэтажных домов. В то же время в пострадавших городах и громадах продолжают восстанавливать водо-, электро- и теплоснабжение.

Президент поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и ремонтные бригады, которые круглосуточно работают над восстановлением услуг для населения.

Он также сообщил, что российские атаки в течение недели были комбинированными и включали значительное количество баллистических ракет. По словам Зеленского, многие из них изготовили именно в этом году.

Украина регулярно передает партнерам информацию о российских предприятиях, задействованных в производстве баллистического вооружения. В октябре Киев ввел масштабные санкции против связанных с этим физических и юридических лиц.

Зеленский подчеркнул необходимость синхронизировать эти ограничения с партнерами в Европе и странах «Группы семи». По его словам, если у мира недостаточно средств противоракетной обороны для защиты украинского неба, необходимо останавливать производство ракет.

Напомним, в ночь на воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 164 ударными беспилотниками разных типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 137 вражеских дронов.

За минувшие сутки энергетические объекты Украины подверглись 18 попаданиям в результате российских атак. На этом фоне Украина и Германия договорились о дополнительной поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

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