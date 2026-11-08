Россия за неделю выпустила по Украине 115 ракет и почти 1900 авиабомб

Национальная безопасность
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За неделю россия выпустила по Украине 115 ракет, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных дронов. Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкции против производителей российской баллистики.
ГСЧС Украины

За последнюю неделю россия выпустила по Украине 115 ракет разных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных беспилотников. Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить санкции против предприятий, производящих российское баллистическое оружие.

Об этом президент Украины написал в своих соцсетях.

По словам Зеленского, утром 8 ноября российские войска атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами, в результате которого погибли 55 человек. Под завалами еще могут оставаться люди.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Из-за этого более 600 тысяч жителей Днепра и области остались без электроснабжения. Сложной остается ситуация и в Харьковской области, а в ряде других регионов продолжаются отключения.

В Житомирской области после российского обстрела без отопления остались 140 многоэтажных домов. В то же время в пострадавших городах и громадах продолжают восстанавливать водо-, электро- и теплоснабжение.

Президент поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и ремонтные бригады, которые круглосуточно работают над восстановлением услуг для населения.

Он также сообщил, что российские атаки в течение недели были комбинированными и включали значительное количество баллистических ракет. По словам Зеленского, многие из них изготовили именно в этом году.

Украина регулярно передает партнерам информацию о российских предприятиях, задействованных в производстве баллистического вооружения. В октябре Киев ввел масштабные санкции против связанных с этим физических и юридических лиц.

Зеленский подчеркнул необходимость синхронизировать эти ограничения с партнерами в Европе и странах «Группы семи». По его словам, если у мира недостаточно средств противоракетной обороны для защиты украинского неба, необходимо останавливать производство ракет.

Напомним, в ночь на воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 164 ударными беспилотниками разных типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 137 вражеских дронов.

За минувшие сутки энергетические объекты Украины подверглись 18 попаданиям в результате российских атак. На этом фоне Украина и Германия договорились о дополнительной поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

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