Запорожская АЭС пережила 16-й блэкаут с начала года

В ночь на 8 ноября Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервные дизель-генераторы. Это уже 16-й случай обесточивания ЗАЭС с начала 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Известно, что в воскресенье, 8 ноября, в 02:36 станция потеряла питание от последней линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1». Она обеспечивала связь ЗАЭС с украинской энергосистемой. Автоматическая попытка повторно включить линию оказалась неудачной. Сейчас электроэнергию для собственных нужд станции вырабатывают исключительно резервные дизель-генераторы.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что полная потеря внешнего электроснабжения представляет критическую угрозу для ядерной и радиационной безопасности.

Работа в режиме блэкаута создает риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива. Это может произойти, если дизель-генераторы выйдут из строя или исчерпают свой ресурс. Такое развитие событий грозит радиационной аварией.

В компании связывают систематические обесточивания станции с ее российской оккупацией.

Напомним, в начале октября сообщалось, что серия ударов по Запорожской тепловой электростанции, расположенной возле оккупированной ЗАЭС, повредила трансформаторы, важные для внешнего электроснабжения атомной станции.

В начале сентября «Энергоатом» заявлял о критическом состоянии ядерной и радиационной безопасности на оккупированной Запорожской АЭС.

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