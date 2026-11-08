Россия ночью атаковала Украину 164 дронами и тремя ракетами: как отработала ПВО

В ночь на воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 164 ударными беспилотниками разных типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 137 вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ракеты Х-59/69 россияне запустили из акватории Азовского моря. Среди беспилотников были 164 ударных БПЛА типа Shahed, в частности 112 реактивных, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». Атаку осуществляли с направлений российских городов Орёл, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 137 вражеских беспилотников Shahed, в частности 88 реактивных, «Гербера» и дронов других типов. Несколько ударных БПЛА на тот момент еще находились в воздухе, боевая работа продолжалась.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения на 23 локациях. Обломки сбитых беспилотников упали еще на шести локациях.

Напомним, в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электричества. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание от генераторов.

За минувшие сутки энергетические объекты Украины подверглись 18 поражениям в результате российских атак. На этом фоне Украина и Германия договорились о дополнительной поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

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