В Минвосстановления предположили, когда в Украине могут принять закон о запуске платных дорог

В Украине до конца 2027 года планируют принять законодательство, необходимое для внедрения платных дорог. Это одно из обязательных требований Европейского Союза в рамках евроинтеграции.
Об этом сообщил первый заместитель министра развития общин и территорий, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач.
По его словам, Украина должна создать правовую основу для запуска платных автодорог в соответствии с законодательством ЕС. Принять соответствующий законопроект могут до конца 2027 года.
«Возможность запуска платных дорог – это обязательный критерий Европейского Союза, является частью законодательства Европейского Союза. И мы как страна обязаны установить юридическую рамку и возможность запуска платных дорог», – отметил Деркач.
На данный момент существует несколько моделей внедрения платных дорог. Одна из них – привлечение частного инвестора, который строит дорогу, а затем определенное время получает средства за проезд, возвращая вложенные деньги.
Среди возможных форматов – контракт на 15 лет: два года компания строит дорогу, следующие 13 лет содержит ее, а государство постепенно компенсирует вложенные средства.
Параллельно Минвосстановления работает над приведением украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС по лицензированию перевозчиков, контролю габаритно-весовых норм и восстановлению безопасной транспортной инфраструктуры.
Напомним, ранее в медиа появлялась информация о том, что Польша якобы рассматривает возможность финансирования строительства новой платной автомагистрали, которая соединит пункт пропуска «Корчова–Краковец» со Львовом. Речь идет о трассе М10 протяженностью около 80 километров между странами.
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