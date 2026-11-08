В Минвосстановления предположили, когда в Украине могут принять закон о запуске платных дорог

В Украине до конца 2027 года планируют принять законодательство, необходимое для внедрения платных дорог. Это одно из обязательных требований Европейского Союза в рамках евроинтеграции.

Об этом сообщил первый заместитель министра развития общин и территорий, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач.

31 марта 2026, 14:40 Ремонт дорог в условиях большой войны: что сделали и сколько средств потратили В Украине с марта возобновили текущий ремонт дорог общего пользования, не включая капитальный. На инфографике – объемы и стоимость ремонта и строительства дорог с 2022 по 2025 год.

По его словам, Украина должна создать правовую основу для запуска платных автодорог в соответствии с законодательством ЕС. Принять соответствующий законопроект могут до конца 2027 года.

«Возможность запуска платных дорог – это обязательный критерий Европейского Союза, является частью законодательства Европейского Союза. И мы как страна обязаны установить юридическую рамку и возможность запуска платных дорог», – отметил Деркач.

На данный момент существует несколько моделей внедрения платных дорог. Одна из них – привлечение частного инвестора, который строит дорогу, а затем определенное время получает средства за проезд, возвращая вложенные деньги.

Среди возможных форматов – контракт на 15 лет: два года компания строит дорогу, следующие 13 лет содержит ее, а государство постепенно компенсирует вложенные средства.

Параллельно Минвосстановления работает над приведением украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС по лицензированию перевозчиков, контролю габаритно-весовых норм и восстановлению безопасной транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее в медиа появлялась информация о том, что Польша якобы рассматривает возможность финансирования строительства новой платной автомагистрали, которая соединит пункт пропуска «Корчова–Краковец» со Львовом. Речь идет о трассе М10 протяженностью около 80 километров между странами.

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