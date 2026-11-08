Сибига предложил Италии помощь после кибератаки пророссийских хакеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил поддержку своему итальянскому коллеге Антонио Таяни, чьи личные данные обнародовали пророссийские хакеры. Он также предложил Италии помощь в противодействии киберугрозам.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

По словам украинского министра, Украина имеет значительный опыт противодействия подобным кибератакам и готова поделиться им с партнерами.

Сибига также поддержал инициативу Таяни обсудить киберугрозы во время встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже, в которой примет участие и глава украинского МИД.

«Киберугрозы и злонамеренные атаки не знают границ и требуют решительной, скоординированной реакции… Вместе мы сильнее в защите Европы, укреплении устойчивости наших обществ и обеспечении безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальных данных», – написал Сибига.

Он добавил, что попытки запугивания лишь усиливают решимость партнеров действовать сообща.

«Те, кто пытается нас запугать, лишь укрепят нашу решимость держаться вместе», – подытожил министр.

Напомним, 7 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что пророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные. Он убежден, что эта атака связана с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.

В октябре киберпреступники атаковали компьютерные системы Палаты депутатов Италии, взломав почтовые ящики многочисленных парламентариев, в частности премьер-министра Джорджи Мелони.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.