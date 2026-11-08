Лионель Месси установил исторический рекорд чемпионата MLS

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси второй раз подряд завоевал «Золотую бутсу» MLS, став первым футболистом в истории лиги, которому удалось выиграть эту награду в двух сезонах подряд. В регулярном чемпионате 2026 года аргентинец забил 26 голов.

Об этом сообщается на официальном сайте MLS.

1 ноября 2026, 14:36 Украинские фигуристы показали лучшие результаты на Гран-при за десятилетия Украинские фигуристы показали лучшие за десятилетия результаты на этапе Гран-при в канадской Келоуне.

По итогам регулярного чемпионата Месси занял первое место в списке бомбардиров с 26 голами в 31 матче. Ближайшими преследователями аргентинца стали нападающий «Далласа» Петар Муса, забивший 22 мяча, и футболист «Нэшвилла» Сэм Сарридж с 21 голом.

В 2025 году Месси также стал лучшим бомбардиром MLS, забив 29 голов. Таким образом, он стал первым футболистом в истории лиги, завоевавшим «Золотую бутсу» в двух сезонах подряд.

Всего аргентинец стал шестым игроком MLS, выигрывавшим эту награду как минимум дважды. Ранее это удавалось Брэдли Райт-Филлипсу, Крису Вондоловски, Джеффу Каннингему, Тейлору Твеллману и Преки.

Кроме того, в сезоне 2026 года Месси отдал 17 результативных передач, доведя общее количество результативных действий до 43. Это лучший показатель в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Аргентинец также стал первым футболистом в истории MLS, которому удалось совершить не менее 40 результативных действий в двух сезонах подряд.

«Интер Майами» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка MLS команда Месси встретится с «Коламбус Крю».

Аргентинец также претендует на звание самого ценного игрока MLS (MVP). Ранее он получал эту награду в 2024 и 2025 годах.

Напомним, ранее украинские фигуристы показали лучшие за многие годы результаты на этапе Гран-при в Канаде. Кирилл Марсак занял пятое место в мужском одиночном катании, а София Голиченко и Артем Даренский стали шестыми среди спортивных пар. Для Украины это лучшие результаты в соответствующих дисциплинах за 26 и 17 лет.

Также сообщалось, что Международная федерация хоккея подтвердила, что мужская и молодежная сборные Беларуси не примут участия в чемпионатах мира 2027 года. При этом федерация продолжает рассматривать способы выполнения решения CAS относительно возвращения российских команд к международным соревнованиям.

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