Финляндия изучает украинский опыт противотанковых укреплений для защиты от россии

Финляндия изучает украинский опыт обустройства оборонительных линий и противотанковых препятствий, чтобы усилить защиту границы с россией. В то же время финские военные оценивают, насколько эффективными будут такие укрепления в условиях северного климата.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Пасси Вялимяки.

13 октября 2026, 12:50 Как НАТО готовится противодействовать российским дронам: опыт Украины и новая «теория победы» 40 млрд долларов на защиту от дронов и семь Drone Deal с Украиной. Как НАТО готовится противодействовать российским БПЛА – на инфографике «Слово и дело».

По словам генерала, россия уже начала восстанавливать свой военный потенциал, хотя полномасштабная война против Украины продолжается пятый год. Во время боевых действий украинские военные использовали разветвленную систему оборонительных рубежей и противотанковых препятствий, которые помогали замедлять продвижение российских войск.

Финляндия имеет общую с россией границу протяженностью 1340 км. Это примерно половина всей сухопутной части границы НАТО с российской федерацией. Поэтому страна должна выяснить, можно ли применять подобные украинским оборонительные сооружения с учетом местных природных условий.

«Условия в Финляндии сложнее, – отметил Вялимяки. – Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени понадобится, прежде чем окружающая среда превратит их в искусственные пруды?»

Генерал также заметил, что усилия россии по пополнению запасов вооружения уже дают определенные результаты. Финляндия не может остановить перевооружение соседней страны, поэтому сосредотачивается на сдерживании потенциальной агрессии. Главная цель – убедить российское военное руководство в том, что нападение не будет успешным.

«Все, что мы сейчас делаем, направлено на создание порога, чтобы Москва не пошла дальше, независимо от того, идет ли речь об альянсе или о Финляндии», – добавил Вялимяки.

Эти меры являются частью более масштабной работы по усилению восточного фланга НАТО на фоне восстановления военного потенциала россии.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Финляндия повысила боевую готовность. В течение двух лет страна провела учебные сборы для 60 тысяч резервистов, а также продолжает развивать систему призыва и территориального резерва. В случае войны финские вооруженные силы могут мобилизовать около 280 тысяч военных.

Кроме того, Финляндия проводит масштабную реформу Сухопутных войск, которая продлится до конца 2030-х годов. Она предусматривает модернизацию военной техники, пересмотр структуры армии и повышение ее боевой готовности и способности длительное время вести боевые действия.

Напомним, в августе Украина и Финляндия углубили сотрудничество в оборонной промышленности. Компании двух стран подписали документы о производстве дронов, развитии морских безэкипажных систем и создании предприятия по выпуску наземных роботизированных комплексов.

Экс-глава военной разведки Финляндии, депутат Европарламента Пекка Товери отмечал, что российский диктатор владимир путин может попытаться проверить решимость и единство Североатлантического альянса в течение ближайших двух лет, пока Дональд Трамп остается на посту президента США.

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