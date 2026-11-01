Украинские фигуристы показали лучшие результаты на Гран-при за десятилетия

Украинские фигуристы показали лучшие за десятилетия результаты на этапе Гран-при в канадской Келоуне. Кирилл Марсак вошел в пятерку сильнейших в мужском одиночном катании, а София Голиченко и Артем Даренский заняли шестое место среди спортивных пар.

Об этом свидетельствуют официальные результаты Международного союза конькобежцев (ISU).

16 августа 2026, 15:28 Украинка Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастике Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира-2026 в упражнении с обручем. В финале она набрала 30.700 балла и принесла Украине первое золото чемпионатов мира по художественной гимнастике с 2013 года.

Кирилл Марсак после короткой программы занимал четвертое место с результатом 83,67 балла. За произвольную программу он получил 142,73 балла и завершил соревнования на пятом месте с общей суммой 226,40 балла. От бронзовой медали украинца отделили 22,22 балла.

Это лучший результат Украины в мужском одиночном катании на этапах Гран-при за последние 26 лет. В последний раз украинский фигурист попадал в пятерку сильнейших в 2000 году, когда Дмитрий Дмитренко занял пятое место на NHK Trophy в Японии.

В соревнованиях спортивных пар София Голиченко и Артем Даренский набрали 58,34 балла за короткую программу и 102,39 балла за произвольную. С общим результатом 160,73 балла они заняли шестое место.

Это лучшее достижение Украины в спортивных парах на уровне Гран-при за 17 лет. В 2009 году Татьяна Волосожар и Станислав Морозов завоевали серебряные медали на этапе Гран-при в США.

Украину на турнире также представляют Ирина Подгайная и Артем Коваль в танцах на льду. Их выступление в произвольном танце запланировано на ночь на 2 ноября. Соревнования начнутся в 00:15 по киевскому времени.

Напомним, ранее украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира 2026 года в упражнении с обручем. Она набрала 30,700 балла и принесла Украине первое золото мирового первенства по художественной гимнастике с 2013 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.