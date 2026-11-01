Украинские фигуристы показали лучшие результаты на Гран-при за десятилетия

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Украинские фигуристы показали лучшие за десятилетия результаты на этапе Гран-при в канадской Келоуне.
Кирилл Марсакфото: instagram.com/kmarsak

Украинские фигуристы показали лучшие за десятилетия результаты на этапе Гран-при в канадской Келоуне. Кирилл Марсак вошел в пятерку сильнейших в мужском одиночном катании, а София Голиченко и Артем Даренский заняли шестое место среди спортивных пар.

Об этом свидетельствуют официальные результаты Международного союза конькобежцев (ISU).

Украинка Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастикеУкраинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира-2026 в упражнении с обручем. В финале она набрала 30.700 балла и принесла Украине первое золото чемпионатов мира по художественной гимнастике с 2013 года.

Кирилл Марсак после короткой программы занимал четвертое место с результатом 83,67 балла. За произвольную программу он получил 142,73 балла и завершил соревнования на пятом месте с общей суммой 226,40 балла. От бронзовой медали украинца отделили 22,22 балла.

Это лучший результат Украины в мужском одиночном катании на этапах Гран-при за последние 26 лет. В последний раз украинский фигурист попадал в пятерку сильнейших в 2000 году, когда Дмитрий Дмитренко занял пятое место на NHK Trophy в Японии.

В соревнованиях спортивных пар София Голиченко и Артем Даренский набрали 58,34 балла за короткую программу и 102,39 балла за произвольную. С общим результатом 160,73 балла они заняли шестое место.

Это лучшее достижение Украины в спортивных парах на уровне Гран-при за 17 лет. В 2009 году Татьяна Волосожар и Станислав Морозов завоевали серебряные медали на этапе Гран-при в США.

Украину на турнире также представляют Ирина Подгайная и Артем Коваль в танцах на льду. Их выступление в произвольном танце запланировано на ночь на 2 ноября. Соревнования начнутся в 00:15 по киевскому времени.

Напомним, ранее украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира 2026 года в упражнении с обручем. Она набрала 30,700 балла и принесла Украине первое золото мирового первенства по художественной гимнастике с 2013 года.

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