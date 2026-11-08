Формирование нового правительства Израиля поручили оппоненту Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог предоставил лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту первую возможность сформировать новое правительство после парламентских выборов. На это у политика будет 28 дней, однако при необходимости срок могут продлить еще на две недели.

Об этом сообщает Financial Times.

30 октября 2026, 02:50 Нетаньяху победил на выборах в Израиле, но не смог получить большинство в парламенте На выборах в Израиле блок Биньямина Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48. Для формирования правительства необходима поддержка 61 депутата.

Решение приняли после консультаций с политическими силами, прошедшими в новый состав Кнессета. Кандидатуру Айзенкота поддержали 67 депутатов, тогда как действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху рекомендовали 46 парламентариев.

В то же время ни один из политических блоков не получил достаточного количества мест для самостоятельного формирования большинства. Четыре оппозиционные партии во главе с Айзенкотом вместе получили 48 из 120 мест в парламенте.

Для создания правительства оппозиционеру придется договариваться с другими политическими силами. Среди возможных вариантов – сотрудничество с арабскими партиями, ультраортодоксальными политическими силами или формирование правительства национального единства с участием партии Нетаньяху.

Однако каждый из этих сценариев имеет препятствия. В частности, лидеры отдельных оппозиционных партий отказываются сотрудничать с арабскими фракциями, а вопрос призыва ультраортодоксальной молодежи остается предметом острых политических споров.

Сам Нетаньяху призвал Айзенкота согласиться на создание правительства национального единства, заявив, что Израиль не сможет существовать при правительстве, зависимом от арабских партий. В ответ партия «Яшар» заявила, что готова рассматривать сотрудничество с «Ликудом» только при условии отказа от союзников из ультраправого лагеря.

Если Айзенкоту не удастся сформировать правительство в отведенный срок, президент сможет поручить это другому политику. Если ни один кандидат не сможет договориться о коалиции, в Израиле назначат новые выборы.

Напомним, парламентские выборы в Израиле отличились самой высокой за последние 50 лет явкой избирателей.

Ранее сообщалось, что ни один из политических блоков не смог получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места, опередив оппозицию во главе с Гади Айзенкотом, однако этого не хватило для парламентского большинства.

До начала выборов в СМИ появилась информация о том, что президент Израиля Ицхак Герцог якобы продвигает договоренность, по которой Биньямин Нетаньяху будет оставаться премьер-министром еще два года, после чего уйдет из политики и получит полную амнистию. В то же время в офисе президента эту информацию отрицали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.