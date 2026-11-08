Силы обороны поразили четыре пункта управления российскими дронами – Генштаб

Силы обороны Украины поразили четыре пункта управления российскими беспилотниками на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также в Брянской области рф. Среди целей – объекты подразделения, входящего в состав российского центра «Рубикон».
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, наиболее значимый удар был нанесен в районе Бердянска Запорожской области. Там поражены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА подразделения, входящего в состав «Рубикона» – одного из крупнейших российских центров беспилотной авиации.
Кроме того, украинские военные поразили пункты управления дронами оккупантов вблизи Алешек в Херсонской области и Ближнего в Донецкой области.
Еще один пункт управления БПЛА был атакован в районе Александровского Брянской области рф.
Ранее Силы обороны нанесли удары по двум складам боеприпасов российской армии в районах Мелитополя и Хлеборобного Запорожской области. Также были поражены пункт управления беспилотниками вблизи Часова Яра и склад горюче-смазочных материалов в районе Луганского в Донецкой области.
Кроме того, накануне Генштаб сообщил о поражении двух пусковых установок «Искандер» и зенитного комплекса «Панцирь-С1» в Брянской области. В Луганской области под удары попали военные склады, а в Запорожской области – место сосредоточения российских операторов беспилотников.
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