Дроны повредили мост на трассе из Ростова к оккупированным территориям Украины

Национальная безопасность
Читати українською
В Ростовской области после атаки беспилотников поврежден мост через реку Миус на трассе Р-280, которая соединяет Ростов с оккупированными территориями Украины.
Getty Images

Утром в воскресенье, 8 ноября, беспилотники атаковали Ростовскую область россии. В Неклиновском районе дроны повредили дорожное покрытие на мосту через реку Миус.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Переправа расположена на трассе Р-280, которая соединяет Ростов с временно оккупированными территориями Украины, в частности Мариуполем, Мелитополем и Крымом.

По словам губернатора, после атаки движение автомобилей через мост организовали в реверсивном режиме. Кроме того, повреждения получили два гусеничных крана. Информации о пострадавших нет.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получили конструкции самого моста.

В прошлом месяце беспилотники также поразили один из важных мостов в Ростове – железнодорожную разводную переправу. Тогда сооружение не получило критических повреждений.

Напомним, Силы обороны Украины 6 ноября и в ночь на 7 ноября поразили две пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Брянской области россии. Также под удары попали российский комплекс «Панцирь-С1», военные склады и место сосредоточения операторов беспилотников.

Кроме того, в ночь на 7 ноября украинские военные нанесли удар ракетами «Нептун» по предприятию российского военно-промышленного комплекса «Протон-Электротекс» в Орле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Россия БПЛА Война с Россией Война в Украине Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украина и Польша завершили этап поисковых работ в Тернопольской области
Силы обороны поразили четыре пункта управления российскими дронами – Генштаб
Дроны повредили мост на трассе из Ростова к оккупированным территориям Украины
В центральной Японии произошло сильное землетрясение: десятки пострадавших
Финляндия изучает украинский опыт противотанковых укреплений для защиты от россии
Лионель Месси установил исторический рекорд чемпионата MLS
Кушнер хочет использовать формат Совета россия – НАТО для переговоров о безопасности Европы
Санду предупредила о планах рф помешать вступлению Молдовы в Евросоюз
После стрельбы в Кракове в Варшаве усилили меры безопасности
Россия за неделю выпустила по Украине 115 ракет и почти 1900 авиабомб
Больше новостей