Дроны повредили мост на трассе из Ростова к оккупированным территориям Украины

Утром в воскресенье, 8 ноября, беспилотники атаковали Ростовскую область россии. В Неклиновском районе дроны повредили дорожное покрытие на мосту через реку Миус.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Переправа расположена на трассе Р-280, которая соединяет Ростов с временно оккупированными территориями Украины, в частности Мариуполем, Мелитополем и Крымом.

По словам губернатора, после атаки движение автомобилей через мост организовали в реверсивном режиме. Кроме того, повреждения получили два гусеничных крана. Информации о пострадавших нет.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что пока неизвестно, насколько серьезные повреждения получили конструкции самого моста.

В прошлом месяце беспилотники также поразили один из важных мостов в Ростове – железнодорожную разводную переправу. Тогда сооружение не получило критических повреждений.

Напомним, Силы обороны Украины 6 ноября и в ночь на 7 ноября поразили две пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Брянской области россии. Также под удары попали российский комплекс «Панцирь-С1», военные склады и место сосредоточения операторов беспилотников.

Кроме того, в ночь на 7 ноября украинские военные нанесли удар ракетами «Нептун» по предприятию российского военно-промышленного комплекса «Протон-Электротекс» в Орле.

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