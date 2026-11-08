В центральной Японии произошло сильное землетрясение: десятки пострадавших

В центральной Японии утром 8 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате подземных толчков более 20 человек получили травмы в префектурах Айти и Сидзуока.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на местные власти.

23 августа 2026, 21:57 Японию всколыхнуло новое мощное землетрясение, десятки травмированных На востоке Японии в воскресенье, 23 августа, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, которое почувствовали также в столице Токио. Пострадали около четырех десятков человек.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 01:04 по местному времени в западной части префектуры Сидзуока на глубине около 40 километров.

Самые сильные толчки зафиксировали в городе Тита префектуры Айти, где интенсивность землетрясения превысила 5 баллов по японской сейсмической шкале.

По информации агентства, столь сильные толчки в Айти зафиксировали впервые примерно за 30 лет. В последний раз подобную интенсивность в префектуре регистрировали в 1997 году.

При этом компания Chubu Electric Power сообщила, что на атомной электростанции «Хамаока» в префектуре Сидзуока после землетрясения не выявили никаких отклонений в работе.

Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности повторных сильных толчков в течение следующей недели, особенно в ближайшие два-три дня.

Ранее восточную часть Японии всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,9. По меньшей мере 37 человек получили травмы в пяти префектурах.

Кроме того, в конце июля в японской префектуре Кумамото произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Тогда сообщалось как минимум о 50 пострадавших, повреждении зданий, дорог и мостов, а также масштабных перебоях с электроснабжением.

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