Силы обороны Украины 3-го и в ночь на 4 ноября поразили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, украинские военные нанесли удары по другим военным объектам противника в Запорожской и Луганской областях.

Об этом сообщили в Генштабе.

22 октября 2026, 14:36 Бойцы ВСУ поразили два ЗРК россиян на Гуляйпольском направлении Операторы 433-го отдельного полка беспилотных систем поразили сразу два ЗРК россиян на Гуляйпольском направлении.

По данным военных, на территории оккупированного Крыма были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2», еще один комплекс «Панцирь», а также огневая группа российских войск.

Кроме того, украинские защитники нанесли удар по пункту управления беспилотниками оккупантов в районе Владивки Запорожской области и складу материально-технических средств российской армии вблизи Беловодска на Луганщине.

«Панцири» прикрывают российские объекты в Крыму и на юге рф от украинских дронов и ракет. Каждый пораженный комплекс ослабляет противовоздушную оборону противника», – отметили в Генштабе.

Также сообщается, что по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение 26 октября складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения россиян в районе Огородного Донецкой области.

Напомним, недавно бойцы 433-го отдельного полка беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и ЗРК неустановленного типа несмотря на плотную маскировку врагом. Операцию провели на Гуляйпольском направлении.

Также ранее воины Сил обороны поразили скопление личного состава подразделения БПЛА «Рубикон» и место запуска ударных дронов россиян.

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