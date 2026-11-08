Украина и Польша завершили этап поисковых работ в Тернопольской области

На территории бывшего села Пужники в Тернопольской области завершился очередной этап поисков останков людей, погибших во время Второй мировой войны. Украинские и польские специалисты не обнаружили места массового захоронения, однако нашли остатки нескольких сооружений.

Об этом сообщили в специализированном учреждении «Волынские древности» в комментарии Укринформу.

Во время поисковых работ исследователи предварительно установили место, где могла располагаться кладбищенская часовня, в которой отпевали умерших перед захоронением. Также они обнаружили фундамент хозяйственного сооружения и каменную кладку, которая, вероятно, была частью дороги.

«Предварительно считаем, что нам удалось обнаружить фундамент часовни, где отпевали умерших перед захоронением, и хозяйственного сооружения. Также обнаружили каменную кладку, которая, возможно, является частью дороги», – рассказали в «Волынских древностях».

Следующим этапом исследований в Пужниках должна стать лидар-съемка (LiDAR – Light Detection and Ranging). Эта технология позволяет сканировать рельеф местности и может помочь установить точное расположение массового захоронения. Сейчас специалисты оформляют необходимые разрешения на проведение таких работ.

В поисковой экспедиции с украинской стороны участвовали представители специализированного учреждения «Волынские древности». Польшу представляли специалисты Поморского медицинского университета в Щецине и представители фонда «Свобода и демократия».

Напомним, в мае 2025 года в Украине завершили первый этап эксгумации жертв Волынской трагедии.

Впоследствии Украина дала разрешение Польше на проведение эксгумационных работ по поиску останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году и похороненных на территории бывшего села Збойска.

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