В Киеве готовят программу бесплатного проезда в общественном транспорте

Общество
Читати українською
Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и обеспечения резерва автобусов.
@V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также правительство должно проработать вопрос обеспечения столицы достаточным резервом автобусов.

Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания.

В Киеве из-за аварийных отключений ограничили движение метро и электротранспортаВ Киеве 2 ноября из-за экстренных отключений света ограничили движение метро на красной и зеленой линиях и остановили скоростной трамвай на Борщаговке.

По словам Зеленского, премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел представили варианты резервных транспортных схем для Киева.

Сейчас прорабатываются необходимое количество транспорта и реорганизация дорожного движения в отдельных частях столицы.

Президент подчеркнул, что правительство должно подготовить меры для обеспечения бесперебойной работы наземного общественного транспорта на случай сбоев в работе метро или осложнений с движением по мостам через Днепр.

«Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева», – сообщил Зеленский.

Также глава государства рассказал о ситуации в Днепропетровской области после российских ударов. Восстановительные работы продолжаются в Днепре, Павлограде, Каменском и других населенных пунктах области.

По его словам, на пике отключений без электроснабжения оставались более 600 тысяч абонентов, в частности бытовые потребители, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Сейчас подачу электроэнергии постепенно восстанавливают.

Во время совещания также заслушали доклады о ситуации с безопасностью и энергоснабжением в Харькове, Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.

Ранее в Киеве из-за аварийных отключений электроэнергии временно ограничивали движение метрополитена и наземного электротранспорта. В частности, поезда красной линии курсировали только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». Также приостанавливали работу электротранспорта на отдельных участках.

Кроме того, в результате российского баллистического удара по Киеву 7 ноября был поврежден Северный мост. Движение транспорта тогда перекрыли в обоих направлениях, а специалисты начали техническое обследование сооружения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Проезд Транспорт
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киеве готовят программу бесплатного проезда в общественном транспорте
СМИ раскрыли состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби
Стрельба в Кракове: полиция подтвердила гибель родственников нападавшего
Удар по Камышевахе: 45 человек до сих пор числятся пропавшими без вести
В столице частично восстанавливают движение по Северному мосту
Немецкая ультраправая AfD хочет организовать переговоры США и россии без участия Украины
Франция присоединится к переговорам Украины, США и россии в Абу-Даби
Россия заменила Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею: Швейцария бойкотирует матч
Украина и Польша завершили поиски погибших во время Второй мировой на Тернопольщине
Силы обороны поразили четыре пункта управления российскими дронами
Больше новостей