В Киеве готовят программу бесплатного проезда в общественном транспорте

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также правительство должно проработать вопрос обеспечения столицы достаточным резервом автобусов.

Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания.

2 ноября 2026, 09:46 В Киеве из-за аварийных отключений ограничили движение метро и электротранспорта В Киеве 2 ноября из-за экстренных отключений света ограничили движение метро на красной и зеленой линиях и остановили скоростной трамвай на Борщаговке.

По словам Зеленского, премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел представили варианты резервных транспортных схем для Киева.

Сейчас прорабатываются необходимое количество транспорта и реорганизация дорожного движения в отдельных частях столицы.

Президент подчеркнул, что правительство должно подготовить меры для обеспечения бесперебойной работы наземного общественного транспорта на случай сбоев в работе метро или осложнений с движением по мостам через Днепр.

«Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева», – сообщил Зеленский.

Также глава государства рассказал о ситуации в Днепропетровской области после российских ударов. Восстановительные работы продолжаются в Днепре, Павлограде, Каменском и других населенных пунктах области.

По его словам, на пике отключений без электроснабжения оставались более 600 тысяч абонентов, в частности бытовые потребители, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Сейчас подачу электроэнергии постепенно восстанавливают.

Во время совещания также заслушали доклады о ситуации с безопасностью и энергоснабжением в Харькове, Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.

Ранее в Киеве из-за аварийных отключений электроэнергии временно ограничивали движение метрополитена и наземного электротранспорта. В частности, поезда красной линии курсировали только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». Также приостанавливали работу электротранспорта на отдельных участках.

Кроме того, в результате российского баллистического удара по Киеву 7 ноября был поврежден Северный мост. Движение транспорта тогда перекрыли в обоих направлениях, а специалисты начали техническое обследование сооружения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.