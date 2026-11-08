Немецкая ультраправая AfD хочет организовать переговоры США и россии без участия Украины

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) планирует организовать саммит с участием США и россии, но без представителей Украины. Встречу, на которой хотят обсудить урегулирование войны, предварительно намерены провести весной 2027 года в Абу-Даби.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

О намерении организовать переговоры рассказал заместитель главы фракции AfD в Бундестаге Маркус Фронмайер, который также входит в комитет по иностранным делам немецкого парламента. По его словам, партия хочет собрать за одним столом представителей Германии, США и россии, однако Украину к этому формату привлекать не планируют.

Представители AfD утверждают, что уже имеют контакты с обеими сторонами. В частности, в партии заявили о связях с Государственным департаментом США и советниками президента Дональда Трампа.

Кроме того, немецкие ультраправые заверяют, что поддерживают общение с представителями МИД россии, администрации президента рф и соответствующих разведывательных служб.

О планах встретиться с представителями немецкой партии ранее сообщил российский банкир Кирилл Дмитриев, приближенный к владимиру путину и привлеченный к переговорному процессу между россией и Украиной.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби должны состояться переговоры украинских и российских представителей при посредничестве США. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября.

Россия направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих встреч. Это может свидетельствовать о готовности Москвы к более предметному обсуждению политических вопросов и ситуации на фронте.