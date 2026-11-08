Удар по Камышевахе: 45 человек до сих пор числятся пропавшими без вести

Национальная безопасность
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В Камышевахе Запорожской области седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября.
Фото: ОВА

В Камышевахе Запорожской области седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября. Из-под завалов извлекли тела 55 погибших, личности 29 из них уже установили. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

ГУР назвало организатора и исполнителей авиаудара по КамышевахеГлавное управление разведки Министерства обороны Украины установило российских военных, причастных к авиаудару по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября.

По данным ОВА, часть людей из списков пропавших без вести, вероятно, находится среди погибших, чьи тела уже обнаружили, но еще не идентифицировали.

Поисковые работы осложняют постоянные атаки российских беспилотников. Из-за опасности спасателям приходится периодически приостанавливать операцию.

Пока неизвестно, когда удастся завершить поиски.

В ОВА подчеркнули, что главная задача сейчас – найти всех людей, установить личности погибших и передать их семьям информацию о судьбе близких. При этом важно сохранить жизни спасателей, работающих на месте удара.

Напомним, российские войска утром 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям.

Также сообщалось, что число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе возросло до 55 человек. За предыдущие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и останки еще девяти погибших. Поисковая операция продолжалась, несмотря на постоянную угрозу повторных атак.

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