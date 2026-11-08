Удар по Камышевахе: 45 человек до сих пор числятся пропавшими без вести

В Камышевахе Запорожской области седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября. Из-под завалов извлекли тела 55 погибших, личности 29 из них уже установили. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

7 ноября 2026, 10:36 ГУР назвало организатора и исполнителей авиаудара по Камышевахе Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило российских военных, причастных к авиаудару по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября.

По данным ОВА, часть людей из списков пропавших без вести, вероятно, находится среди погибших, чьи тела уже обнаружили, но еще не идентифицировали.

Поисковые работы осложняют постоянные атаки российских беспилотников. Из-за опасности спасателям приходится периодически приостанавливать операцию.

Пока неизвестно, когда удастся завершить поиски.

В ОВА подчеркнули, что главная задача сейчас – найти всех людей, установить личности погибших и передать их семьям информацию о судьбе близких. При этом важно сохранить жизни спасателей, работающих на месте удара.

Напомним, российские войска утром 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям.

Также сообщалось, что число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе возросло до 55 человек. За предыдущие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и останки еще девяти погибших. Поисковая операция продолжалась, несмотря на постоянную угрозу повторных атак.

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