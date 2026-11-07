Германия может впервые в истории получить женщину-президента – Politico

Баварский политик Ильзе Айгнер может стать первой женщиной на посту президента Германии. Консервативный блок канцлера Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия договорились поддержать ее кандидатуру.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей консерваторов, знакомых с ситуацией.

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По данным издания, официально об выдвижении Айгнер могут объявить в понедельник. Ожидается, что она станет преемницей действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера, второй срок которого завершается в марте 2027 года.

Айгнер в 2008–2013 годах возглавляла Министерство сельского хозяйства Германии в правительстве Ангелы Меркель. Сейчас она руководит парламентом Баварии и является членом Христианско-социального союза (ХСС) – партии, входящей в консервативный блок ХДС/ХСС.

Кандидатуру Айгнер еще в апреле предложил премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер. В последние недели ее также поддержали влиятельные представители СДПГ и Партии зеленых. В частности, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке назвал ее «идеальным кандидатом».

Следующего президента Германии выберут 30 января 2027 года. Должность главы государства имеет преимущественно церемониальный характер, тогда как политический курс страны определяет канцлер.

Напомним, ранее ультраправые силы впервые со времен Второй мировой войны одержали победу на земельных выборах в Германии.

Канцлер Фридрих Мерц назвал этот результат «катастрофой» для своего Христианско-демократического союза (ХДС), однако заявил, что в отставку не уйдет и продолжит возглавлять правительство.

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