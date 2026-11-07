Зеленский готовит кадровые изменения в ВСУ вместе с главкомом Драпатым

Национальная безопасность
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Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых решений в ВСУ вместе с главнокомандующим Михаилом Драпатым. Какие именно изменения планируют, президент не уточнил.
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым готовит кадровые изменения в армии.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении 6 ноября.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВСУ, которые готовит вместе с Драпатым.

«Мы готовим решения с главнокомандующим, кадровые решения в Вооруженных силах Украины. Я хочу поблагодарить всех, кто служит Украине», – сказал Зеленский.

Каких именно должностей или подразделений могут касаться изменения, президент не уточнил.

Также Зеленский рассказал о разговоре с лидерами стран Северной Европы и Балтии (NB8). По его словам, партнеры проинформированы о потребностях Украины накануне зимы, и Киев рассчитывает на их поддержку.

Президент добавил, что Украина продолжает работать над дипломатическим завершением войны и координирует усилия с партнерами.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый инициировал кадровый аудит среди офицеров Генерального штаба. Главная цель этой проверки – привлечь к руководству Генштаба военных с реальным современным боевым опытом, способных эффективно управлять войсками.

Как известно, в сентябре полковника Артема Мартыненко, который является одним из разработчиков боевой системы «Дельта», назначили заместителем главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Также Кабмин назначил майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).

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Владимир Зеленский ВСУ Михаил Драпатый Силы обороны
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