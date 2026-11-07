В Британии планируют особый государственный визит Зеленского – FT

Великобритания готовит государственный визит президента Украины Владимира Зеленского в 2027 году, чтобы продемонстрировать долгосрочную поддержку Киева.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.

14 октября 2026, 12:55 Великобритания ускорит поставки ракет Украине и введет новые санкции против рф Лондон ускорит поставку Украине легких многоцелевых ракет LMM и подготовит новые санкции против российской федерации.

По информации издания, приглашение должно стать сигналом солидарности с Украиной на фоне сложной зимы, повреждений энергетической и водной инфраструктуры и проблем с противовоздушной обороной.

Официальным принимающим лицом должен стать король Чарльз III. По словам собеседников FT, монарх поддерживает инициативу и открыт к нестандартным предложениям по программе.

Британские чиновники обсуждают, как организовать государственный визит во время войны. В частности, планируют отказаться от традиционных пышных банкетов, карет и других торжеств, сохранив при этом дипломатическое значение события.

Ожидается, что Зеленского снова могут пригласить выступить перед британским парламентом, к которому он уже обращался в феврале 2023 года.

По данным FT, визит вряд ли состоится одновременно с саммитом G20 в Манчестере в ноябре 2027 года, на который Зеленского также планируют пригласить.

Один из источников издания объяснил, что цель государственного визита – продемонстрировать широкую поддержку Украины со стороны британских политических сил и показать россии, что эта поддержка сохранится независимо от политических изменений в стране.

Министерство иностранных дел Великобритании и Букингемский дворец отказались от комментариев. Британские чиновники отметили, что о государственных визитах объявляют в установленном порядке.

Напомним, ранее Великобритания объявила о выделении Украине дополнительных 10 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 7 млрд фунтов предусмотрены для экономической помощи в течение трех лет, а еще 3 млрд – на поддержку британского экспорта, преимущественно для поставок вооружений.

В октябре президент Владимир Зеленский посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром Энди Бернемом. Британская сторона объявила об ускорении поставок Украине легких многоцелевых ракет LMM и подготовке новых санкций против россии.

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