В российском Орле после атаки произошел пожар на важном для ВПК заводе

В российском городе Орел в ночь на 7 ноября после возможной ракетной атаки возник масштабный пожар на предприятии «Протон-Электротекс».

Об этом пишет российское медиа ASTRA, а также украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+ и Supernova+.

Сначала местные жители сообщали о взрывах, прозвучавших на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Мониторинговые ресурсы впоследствии начали публиковать видео масштабного возгорания и сообщали о возможном попадании в районе предприятия.

Информация о поражении завода ракетами, которую распространяют мониторы, еще требует проверки.

Впоследствии ASTRA по геолокации кадров заявила, что горит именно завод «Протон-Электротекс». Местные власти по состоянию на момент публикации пожар и возможные последствия атаки не комментировали.

Как известно, «Протон-Электротекс» специализируется на производстве полупроводниковых приборов, светодиодов и электронных компонентов для промышленности и специальной техники. По данным украинской стороны, продукция предприятия используется, в частности, в российских ракетах «Искандер-М» и зенитных комплексах «Панцирь-С1».

Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам и пожарам. После удара и масштабного возгорания 23 октября на заводе погибли пять человек, еще 19 получили ранения.

Напомним, накануне в Краснодарском крае россии прозвучали многочисленные взрывы из-за атаки беспилотников. Под ударом, вероятно, снова оказался Афипский нефтеперерабатывающий завод, после чего местные жители фиксировали сильное задымление.

Кроме того, ранее бойцы Сил обороны поразили завод «Энергия» в россии, производящий батареи для ракет и авиабомб, а также подтвердили успешные последствия ударов по другим вражеским объектам.

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