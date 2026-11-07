Россия атаковала Украину ракетами и более чем 170 дронами: сколько обезвредила ПВО

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и 172 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре ракеты и 149 дронов. Основным направлением атаки была Киевская область.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

7 ноября 2026, 08:00 В Киеве выросло число пострадавших после атаки, поврежден Северный мост В ночь на 7 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях.

По данным военных, атака началась в 18:00 6 ноября. Россияне применили ракеты «Искандер-М», «Циркон», KN-23 и С-400 из Брянской и Воронежской областей.

Также противник запустил 172 беспилотника типов Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». Из них 137 были реактивными.

Пуски осуществляли из районов Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили четыре ракеты и 149 беспилотников.

При этом зафиксированы попадания в 24 местах, а также падение сбитых целей и их обломков в 10 местах.

В Воздушных силах предупредили, что несколько ударных беспилотников остаются в воздухе, боевая работа продолжается.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. По сообщению мэра, пострадали пять человек.

В Броварском районе Киевской области в результате атаки российских ударных беспилотников вечером 6 ноября пострадали два человека. Также загорелся частный жилой дом.

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