Россия запустила аналог Starlink и уже применяет его в войне против Украины – ГУР

Россия начала применять спутниковую систему «Рассвет», которую разрабатывают как аналог Starlink, для военной связи над Украиной. Это может повысить точность российских ударных дронов и усложнить их перехват средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в комментарии Reuters.

18 октября 2026, 02:20 Рф может за полгода получить новую технологию управления дронами над Украиной – «Флэш» Сергей Бескрестнов предупредил, что россия примерно за полгода может развернуть спутниковую сеть «Рассвет» для управления ударными дронами и ракетами в режиме реального времени.

По данным ГУР, с начала 2026 года россия вывела на орбиту 32 спутника «Рассвет» – двумя партиями в марте и июле. москва планирует новые запуски до конца года, чтобы расширить географическое покрытие системы.

В настоящее время спутников недостаточно для непрерывной связи над всей территорией Украины. Связь доступна периодически, когда спутники пролетают над соответствующими районами, отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

По оценке разведки, система может обеспечивать двусторонний обмен данными с российскими беспилотниками. Это позволит разведывательным дронам передавать информацию в реальном времени, а операторам ударных БпЛА – изменять их маршрут уже во время полета. В частности, дроны смогут корректировать движение в зависимости от расположения цели и пытаться обходить украинскую ПВО.

Reuters, со ссылкой на комментарий эксперта по безопасности Николая Зенцева, добавляет, что россия уже имеет по меньшей мере два сеанса спутниковой связи в день продолжительностью более часа, чего может быть достаточно для повышения точности ударов дронов.

В то же время «Рассвет» значительно уступает Starlink, которая имеет более 10 тысяч спутников и используется Украиной для военной связи.

Напомним, в августе в ГУР отмечали, что россия опережает собственные графики в создании спутниковой системы «Рассвет». В октябре стало известно, что оккупанты начали развертывание этой сети для дистанционного управления ударными и разведывательными дронами над Украиной. Впрочем, как отмечал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, этот процесс начал тормозить из-за сдвигов графиков запусков и ударов Сил обороны по объектам космической отрасли рф.

В то же время советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов («Флэш») предполагал, что уже ориентировочно через шесть месяцев россия может наладить управление дронами и ракетами через эти спутники в режиме реального времени, что создаст серьезные вызовы для украинской ПВО и средств РЭБ.

Тем временем президент Владимир Зеленский уже подписал указы о введении в действие решений СНБО относительно новых санкций против россии. Под ограничения попали компании и лица, привлеченные к разработке системы «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.