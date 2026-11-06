Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева уже с отоплением

По состоянию на пятницу, 6 ноября, в Киеве к отоплению подключили уже 55% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, а еще около 45% ожидают подключения.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

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Согласно словам столичного мэра, подключение жилых домов к отоплению началось еще в понедельник, 2 ноября.

«На сегодняшний день теплоснабжение уже подали в почти 55% многоквартирных домов города. К отопительному сезону централизованную систему теплоснабжения Киев подготовил полностью», – заявил Кличко.

Городской голова добавил, что отопительный сезон в столице стартовал еще 16 октября. В частности, сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы по заявкам их руководителей.

Как отмечается, на данный момент отопление подключили уже в более чем 78% социальных учреждений Киева.

Кличко добавил, что для запуска централизованной системы теплоснабжения столицы, являющейся одной из крупнейших в Европе, требуется чуть больше недели.

Городской голова также сообщил, что последние российские удары повредили объекты киевского регионального энергоузла, в результате чего ситуация с электроснабжением в столице остается сложной.

Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве планируют ввести в эксплуатацию более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации. Часть новых мощностей должна усилить теплоснабжение столицы уже во время отопительного сезона.

А ранее эксперт рассказывал, что Киев создает резервную систему теплоснабжения, которую планируют полностью запустить до 1 декабря.

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