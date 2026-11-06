Авиаудар по Камышевахе: количество погибших превысило 50 человек

Общество
Читати українською
В поселке Камышеваха по состоянию на пятые сутки спасательных работ из-под завалов деблокировали уже 53 погибших.
ГСЧС Запорожье

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области увеличилось до 53 человек. Под обломками продолжают искать десятки мирных жителей.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и исполняющий обязанности председателя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

«Во время проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще 8 погибших людей», – заявили спасатели, добавив, что несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных ударов, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как уточнил Семикин, по состоянию на пятые сутки спасательных работ, из-под завалов деблокированы уже 53 погибших в результате российского удара по Камышевахе в понедельник, 2 ноября.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Ранее сообщалось о 43 погибших.

Также стало известно, что в столичной больнице скончалась 66-летняя женщина, тяжело раненная во время массированного российского удара по Киеву 10 октября.

Кроме этого, войска россии 5 ноября нанесли серию ударов по городу Запорожье. Враг применил, в частности, беспилотники и управляемые авиабомбы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Жертвы Запорожская область Авиаудар Атака Обстрел Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Иранские суда подозревают в подготовке диверсий против подводных интернет-кабелей – FT
В Киеве и еще четырех областях ввели аварийные отключения электроэнергии
Авиаудар по Камышевахе: количество погибших превысило 50 человек
Рютте спрогнозировал, как может закончиться война в Украине
Киевляне снова перекрыли дорогу из-за длительных отключений света
Нефть снова дорожает из-за неопределенности вокруг войны с Ираном после выборов в США
Венгрия может в ближайшие дни согласовать открытие последних кластеров Украины с ЕС – Качка
инфографикаНалоговая амнистия и 23% с продажи: что предусматривает законопроект о криптоактивах
мнениеДоллар или гривна: как украинцам защитить сбережения от девальвации
Орбан в молодости мог сотрудничать с коммунистическими спецслужбами – расследование
Больше новостей