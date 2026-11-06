Авиаудар по Камышевахе: количество погибших превысило 50 человек

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области увеличилось до 53 человек. Под обломками продолжают искать десятки мирных жителей.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и исполняющий обязанности председателя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

«Во время проведения поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще 8 погибших людей», – заявили спасатели, добавив, что несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных ударов, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как уточнил Семикин, по состоянию на пятые сутки спасательных работ, из-под завалов деблокированы уже 53 погибших в результате российского удара по Камышевахе в понедельник, 2 ноября.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Ранее сообщалось о 43 погибших.

Также стало известно, что в столичной больнице скончалась 66-летняя женщина, тяжело раненная во время массированного российского удара по Киеву 10 октября.

Кроме этого, войска россии 5 ноября нанесли серию ударов по городу Запорожье. Враг применил, в частности, беспилотники и управляемые авиабомбы.

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