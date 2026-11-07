Сибига объяснил, почему Украина до сих пор не назначила посла в США

Политика
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Глава украинского МИД Андрей Сибига объяснил, почему Украина до сих пор не назначила посла в США. Несколько кандидатов отказались от должности, окончательное решение остается за президентом.
Фото: AFP

Украина продолжает поиск нового посла в США. Несколько кандидатов, которым предлагали эту должность, отказались от нее, поэтому окончательное решение пока не принято. В то же время украинское посольство работает в штатном режиме.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в интервью программе «Амбассадоры» в эфире Украинского радио.

Карьерные дипломаты и чиновники: бэкграунд украинских послов в СШАВладимир Зеленский до сих пор не выбрал нового посла в США после коррупционного скандала с Ольгой Стефанишиной. Какой опыт имели другие представители Украины в Вашингтоне – на инфографике «Слово и дело».

Глава МИД отметил, что на дипломатическую должность выдвигали нескольких сильных кандидатов, но они отказывались от предложения возглавить посольство Украины в США.

«Несколько человек, действительно сильных кандидатов, которым предлагали эту должность, отказались. Поэтому пока этот вопрос остается открытым, президент определяется», – отметил Сибига.

Министр считает, что отсутствие постоянного посла не влияет на работу дипломатического представительства. В США есть временный поверенный в делах, а профессиональная команда посольства продолжает выполнять свои обязанности.

Также Сибига отметил, что результаты выборов в США никоим образом не влияют на процесс назначения дипломата. Основными критериями при отборе являются профессиональные и личные качества кандидата.

Глава украинского МИД заявил, что планирует завершить назначение руководителей консульств, в частности генерального консула в Нью-Йорке. Среди приоритетов – цифровизация услуг, упрощение процедур, пересмотр электронной очереди и возможность оформления ID-карт за границей. Ежегодно украинские учреждения выдают около 250 тысяч паспортов, а за границей находятся более 8 миллионов украинцев.

Напомним, еще 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Вскоре ей объявили подозрение в незаконном обогащении.

С тех пор должность остается вакантной. Возглавить посольство предлагали экс-премьеру Юлии Свириденко, однако она отказалась. Сообщалось, что в Офисе президента рассматривали другие кандидатуры, в частности бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу и заместителя руководителя ОП Павла Палису.

Ранее президент заявлял, что окончательного решения относительно назначения посла еще не принял и ждет справки о возможных кандидатах от СБУ и НАБУ.

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