В Турции арестовали бывшую министра по делам семьи и соцполитики

В Турции арестовали бывшую министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саян Каю в рамках расследования относительно деятельности инвестиционного фонда.

Расследование проводит Республиканская прокуратура Стамбула, информирует издание Oxu.Az.

Каю подозревают в финансовых махинациях и участии в преступной группировке.

В представлении прокуратуры отмечается, что она поддерживала связи с руководством инвестиционной группы Tera Group и продала акции компании OZATD за день до принятия решения о ликвидации фондов. Кроме того, деньги за операцию она получила в день продажи вместо стандартного двухдневного срока расчетов (T+2). По мнению следствия, экс-чиновница заранее владела инсайдом. В то же время ее мужа Ильяса Каю и бывшего главу Совета по рынку капитала (SPK) Ибрагима Омера Гёнюля освободили под судебный надзор.

Детали обвинения и материалы дела

В сопроводительном письме прокуратуры к дежурному мировому судье по уголовным делам приведены данные о подозрительных операциях с акциями Özata Denizcilik (OZATD). По данным отчета регулятора SPK, Фатма Бетюль Саян Кая владела нераскрытой публично инсайдерской информацией, которая могла существенно повлиять на стоимость финансовых инструментов и решения других инвесторов. Следствие установило, что группа Tera осуществляла масштабную скупку ценных бумаг OZATD через аффилированные компании и фонды.

Позже Кая в показаниях подтвердила длительное знакомство с топ-менеджером Tera Group Эрдином Озелем и интенсивные контакты с ним во время осуществления инвестиций.

Также были зафиксированы ее встречи с председателем совета директоров Tera Group Эмре Тезменом. Открытие Каей инвестиционного счета в структуре Tera Yatırım подтверждается выписками из транзакций.

Решение суда

Итак, после допроса в прокуратуре, длившегося более двух часов, подозреваемую доставили в суд. Судья удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении экс-чиновницы меру пресечения в виде содержания под стражей.

В этом же деле фигурируют ее муж Ильяс Кая и бывший глава Совета по рынкам капитала (SPK) Ибрагим Омер Гёнюль. В отношении них суд принял решение о мерах пресечения, не связанных с содержанием под стражей, и запретил покидать территорию страны.

Как известно, Фатма Бетюль Саян Кая возглавляла Министерство по делам семьи и социальной политики Турции в 2016–2018 годах.

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