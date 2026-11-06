Орбан в молодости мог сотрудничать с коммунистическими спецслужбами – расследование

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодости мог сотрудничать с коммунистической военной контрразведкой и писать доносы на своих сослуживцев. Бывший глава венгерского правительства Миклош Немет заявил, что в 1990 году видел три рукописных агентурных отчета, якобы принадлежавших Орбану. В то же время подлинность этих документов до сих пор не подтверждена.

Об этом идет речь в расследовании журналиста Сабольча Пани, опубликованном на основе материалов VSquare и свидетельств бывшего премьер-министра Венгрии.

3 октября 2026, 00:42 Орбану могут предъявить уголовные обвинения из-за задержания инкассаторов из Украины – FT Против экс-премьера Венгрии Виктора Орбана могут открыть первое уголовное дело из-за задержания украинских инкассаторов Ощадбанка. Расследование приближается к завершению.

По словам журналиста, 30 марта 2026 года Немет подготовил официальное заявление, в котором рассказал о событиях марта 1990 года, незадолго до первых свободных парламентских выборов в Венгрии.

Тогдашний министр обороны Ференц Карпати якобы передал ему три оригинальных агентурных отчета, написанных от руки и подписанных Виктором Орбаном.

Как утверждает Немет, документы содержали информацию о сослуживцах Орбана по военной службе в городе Залаэгерсег. В частности, речь шла об их поведении, политических взглядах, сексуальной ориентации и религиозных убеждениях.

В то же время бывший премьер признал, что не имел возможности проверить авторство документов, подлинность почерка и подписей, хотя они показались ему знакомыми. После ознакомления Немет вернул отчеты министру обороны, не оставив себе копий.

Где могут находиться документы об Орбане

По словам Немета, незадолго до смерти Карпати в 2013 году он поинтересовался дальнейшей судьбой документов. Тот якобы ответил, что они оказались у Гезы Штефана – бывшего руководителя венгерской военной контрразведки, длительное время возглавлявшего Управление военной безопасности.

Штефан проходил подготовку в Москве под руководством КГБ. По словам источников журналиста, он собирал значительные объемы компрометирующих материалов на представителей венгерской политической, бизнес- и правоохранительной элиты.

После смерти Штефана в 2009 году документы из его сейфа исчезли. До сих пор неизвестно, куда попал этот частный архив и содержал ли он материалы, связанные с Орбаном.

В расследовании также поднимается вопрос, могли ли такие документы оказаться в распоряжении российских спецслужб и использоваться Кремлем для влияния на венгерского премьера. В то же время доказательств этого журналист не приводит.

Как отреагировал Орбан

3 ноября, накануне открытия публичной онлайн-базы документов венгерских коммунистических спецслужб, Орбан обнародовал в Facebook ряд архивных материалов, касающихся его самого и жены Анико Леваи.

Венгерский премьер повторил, что в 1980-х годах, в начале срочной военной службы, спецслужбы пытались его завербовать, однако он отказался от сотрудничества.

По словам Орбана, впоследствии коммунистические органы государственной безопасности следили за ним, его женой и другими оппозиционными активистами. Для этого использовали осведомителей, а также устанавливали устройства прослушивания дома и на рабочих местах.

Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши также отрицал факт вербовки премьера, а утверждения о существовании компрометирующих документов называл «фейковыми новостями».

Напомним, недавно СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на должность генерального секретаря ООН.

Как известно, президент Трамп уже поддерживал венгерского экс-премьера во время апрельских выборов в Венгрии, а вице-президент США Джей Ди Вэнс агитировал в его пользу.

Также ранее СМИ писали, что сторонники движения MAGA в рядах Республиканской партии США обсуждали возможность предоставления бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану должности в структурах ООН, что также обеспечило бы ему дипломатический иммунитет.

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